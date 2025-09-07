Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bisikletlerin yerini alacak! Yüzde yüz yerli elektrikli araba seri üretime başladı

Bisikletlerin yerini alacak! Yüzde yüz yerli elektrikli araba seri üretime başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bisikletlerin yerini alacak! Yüzde yüz yerli elektrikli araba seri üretime başladı
Elektrikli Araba, Elektrikli Araç, Düzce, Haber
T-Otomobil Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'de faaliyet gösteren bir firma, L7-E sınıfında geliştirdiği yüzde yüz yerli, dört tekerlekli elektrikli aracın ön seri üretimine başladı. Tasarım Mühendisi Semih Çetinkaya

Elektrikli bisiklet ve motosiklet alanındaki tecrübesini dört tekerlekli araç segmentine taşıyan firma, tamamı yerli mühendisler tarafından tasarlanan ve geliştirilen yeni modelini banttan indirdi.

Şirketin Cumayeri ilçesindeki fabrikasında üretilen araç, 100 ila 130 kilometre menzile sahip. Ev tipi prizden 3,5 saatte tam şarj olabilen aracın maksimum hızı ise saatte 75 kilometre olarak açıklandı.

Tasarım Mühendisi Semih Çetinkaya, aracın geliştirilme sürecini ve özelliklerini anlattı. Sektörde L7 kategorisinde 4 kişilik elektrikli araç açığı bulunduğunu belirten Çetinkaya, "Bu açığı değerlendirerek L7 sınıfında bir araç tasarımı yaptık. Tamamen yerli mühendisler tarafından araç geliştirildi. Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki fabrikamızda üretime başladık" dedi.

Bisikletlerin yerini alacak! Yüzde yüz yerli elektrikli araba seri üretime başladı - 1. Resim

"BATARYASI 3,5 SAAT GİBİ BİR SÜREDE DOLUYOR"

Aracın teknik özellikleri hakkında bilgi veren Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Bu aracımızın motoru 13.5 kilowata sahip. Aracın 96 volt 100 amperlik bataryası var. Yaklaşık 100-130 kilometre menzil imkanı sunabiliyor. Araç maksimum 75 km/saat hıza çıkabiliyor. Ev tipi elektrik ile şarj edildiğinde bataryası 3,5 saat gibi bir sürede doluyor. Bu aracı 16 yaşından büyük herkes A ve B sınıfı ehliyetle rahatlıkla kullanılabilecek"

"ŞEHİR İÇİ PARK SORUNUNU ORTADAN KALDIRMAYI AMAÇLADIK"

Çetinkaya, aracı tasarlarken özellikle şehir içi ulaşım sorunlarına çözüm bulmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Aracı üretirken şehir içi park sorununu ortadan kaldırmayı amaçladık. Şehir içinde ve kasabalarda günlük yaşamdaki ulaşımı rahatlatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bisikletlerin yerini alacak! Yüzde yüz yerli elektrikli araba seri üretime başladı - 2. Resim

Bisikletlerin yerini alacak! Yüzde yüz yerli elektrikli araba seri üretime başladı - 3. Resim

Bisikletlerin yerini alacak! Yüzde yüz yerli elektrikli araba seri üretime başladı - 2. Resim

Bisikletlerin yerini alacak! Yüzde yüz yerli elektrikli araba seri üretime başladı - 5. Resim

 

