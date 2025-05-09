Bir yerli ve milli araç daha! 22 bin liraya mal etti, gören "Bize de yap" diyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Çamyayla Köyü'nün muhtarı kendi yerli ve milli aracını yaptı. Çapa motoru kullanılarak 22 bin liraya mal olan araç, saatte 30 kilometre hız yapabiliyor ve ortalama 200 kilo yük taşıyor. Aracın bir şeyler taşımak için çok faydalı olduğunu belirten muhtar Engin Gülnihal, "Yaptığımız bu aracı görenlerin çok hoşuna gitti. 'Bize de yap' diyenler oluyor" dedi.

Çamyayla Köyü Muhtarı Engin Gülnihal'ın römorkuyla birlikte yaptığı ve 'Köyün ilk yerli ve milli arazi aracı' olarak isimlendirdiği arazi aracı, görenlerden olumlu tepkiler alıyor. Muhtar Engin Gülnihal, köy arazisine giderken bir şeyler taşımak adına bu aracı yaptığını, faydalı olacağını ifade etti.

"GÖRENLERİN ÇOK HOŞUNA GİTTİ"

Gülnihal, "Boş zamanlarımı değerlendirme adına arazi aracını hobi olarak yapmaya başladım. Malzemelerinin kimisini dışarıdan temin ettik, kimisini de elimizde olan çıkma malzemeleri kullanarak bu şekilde bir arazi aracı yaptım. Bu araç Çamyayla Köyü'nün ilk yerli ve milli arazi aracı. Aracı yaptıktan sonrada römork yapma ihtiyacı duyduk. Kafamızda tasarlayıp, gerekli malzemeleri temin ederek arazi aracımızı hazır hale getirdik. Muhtar olduğum için köy işlerinden artı kalan zamanlarında yaptım. Köyümüz soğuk olduğu için kapalı alanda yaptım. Köy yerinde araziye giderken herhangi bir şeyler taşımak adına faydalı bir araç olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız bu aracı görenlerin çok hoşuna gitti. 'Bize de yap' diyenler oluyor" dedi.

"200 KİLO YÜK TAŞIYOR"

Çapa motoru kullanarak yapılan aracın yaklaşık 22 bin liraya mal olduğunu anlatan Muhtar Gülnihal, "Aracımız saatte 30 kilometre yol alabiliyor ve ortalama 200 kilo yük taşıyor" diye anlattı.