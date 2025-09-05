Tesla'dan tarihin en büyük maaş planı! Elon Musk'a 1 trilyon dolarlık teklif gündemde

Tesla yönetim kurulu, CEO Elon Musk için tarihin en büyük kurumsal tazminat planını gündeme aldı. Şirket, Musk’a yaklaşık 1 trilyon dolarlık hisse senedi ödülünü kapsayan bir motivasyon paketi önerdi. Bu hamle, Musk’ın Tesla üzerindeki etkisini ve şirketin yapay zeka ile robotik alanında devleşme hedeflerini güçlendirme çabasının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

GEÇMİŞ PAKETLER VE HUKUKİ SÜREÇ

Dünyanın en zengin insanı olan Musk, 2018’de kendisine verilen 56 milyar dolarlık maaş paketiyle ilgili hukuk mücadelesini sürdürürken şirketten daha fazla pay alması gerektiğini sık sık dile getiriyordu. Reuters’in haberine göre, Tesla yönetimi, Musk’ın diğer teknoloji liderlerinden farklı bir konumda olduğunu ve geleneksel maaş planlarının bu durum için uygun olmadığını savundu.

ŞİRKET DEĞERİNE BAĞLI DEV PRİM

Yeni plan, Tesla’nın piyasa değerinin 8,6 trilyon dolara ulaşması halinde Musk’a, şirket hisselerinin yüzde 12’sine denk gelen yaklaşık 1,03 trilyon dolarlık pay verilmesini öngörüyor. Böylece Tesla’nın değerinin önümüzdeki on yılda sekiz kat artarak 7,5 trilyon dolara yükselmesi hedefleniyor. Bu ödül gerçekleşirse, Musk’ın oy gücü de artacak ve şirket yönetiminde etkinliği daha da güçlenecek.

MAAŞ YOK, HİSSE SENEDİ VAR

Musk, teklif edilen pakette maaş ya da nakit ikramiye almayacak. Tazminat, tamamen Tesla’nın piyasa değeri ve operasyonel hedeflerine ulaşmasına bağlı olacak. Bu hedefler arasında milyonlarca elektrikli araç satışı, robot taksilerin hizmete girmesi ve yapay zeka destekli insansı robotların üretilmesi yer alıyor.

HİSSELERDE DEĞER ARTIŞI

Önerinin gündeme gelmesiyle birlikte Tesla hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 2 değer kazandı. Şirketin yönetim kurulu bu yılın başlarında Musk için yaklaşık 29 milyar dolarlık geçici bir hisse senedi paketi de onaylamıştı.

İlgili Haber Tesla Avrupa rekorunu Türkiye pazarında kırdı

HUKUKİ SÜREÇ VE ŞİRKETİN TAŞINMASI

Tesla, Delaware’deki bir yargıcın Musk’ın 2018’deki paketini iki kez iptal etmesi üzerine 2024’te kurumsal merkezini Teksas’a taşıdı. Temyiz davası halen eyalet Yüksek Mahkemesi’nde devam ederken, yeni paket Musk’ın en az 2030’a kadar Tesla’nın başında kalmasını sağlayacak bir adım olarak öne çıkıyor.