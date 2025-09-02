Komşuda nüfus hızla yaşlanıyor! Elon Musk'tan çarpıcı çıkış: "Yunanistan'ın ölümü"

Tesla, Space X ve sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, X'teki bir sosyal medya hesabından paylaşılan Yunanistan'ın nüfusuyla ilgili gönderiye alıntılayarak dikkat çeken bir yorum yaptı.

Yunan basınındaki bir habere dayandırılan Musk'ın yorum yaptığı paylaşımda, "Yunanistan'da uzun süren demografik kriz nedeniyle 700'den fazla okul kapatıldı. Yunanistan, Avrupa Birliği'ndeki en düşük doğurganlık oranlarından birine sahip. Nüfus hızla yaşlanırken, gençler de ülkeyi terk ediyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında, açık kalabilmek için gereken 15 öğrenci sayısına ulaşamayan 721 okul kapatılacak." ifadeleri yer aldı.

'YUNANİSTAN'IN ÖLÜMÜ'

Elon Musk, Yunanistan'daki nüfus yapısını konu alan dikkat çeken gönderiyi alıntılayarak "The death of Greece" (Yunanistan'ın ölümü) yorumunu yaptı.

YUNANİSTAN'DAKİ NÜFUS SORUNU

Musk'ın da yorum yapma gereksinimi duyduğu Yunanistan'da doğum oranları son yıllarda ciddi şekilde düşüş gösteriyor. Resmi verilere göre ülkenin doğum oranı Avrupa Birliği ortalamasının altında seyrediyor ve bu durum nüfusun giderek yaşlanmasına yol açıyor.

Yaklaşık 10,3 milyonluk nüfusa sahip Yunanistan'da düşük doğum oranı, göç ve ekonomik sorunlarla birleşince demografik yapıda önemli değişiklikler yaşanıyor. Uzmanlar, bu tablonun ülkenin gelecekteki iş gücü ve sosyal güvenlik sistemi açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiyor.

ELON MUSK'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Öte yandan dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk'ın toplamda 11 çocuğu bulunuyor. İlk evliliğinden 6, Kanadalı şarkıcı Grimes ile birlikteliğinden 3, üst düzey yöneticisi Shivon Zilis'ten de 2 çocuğu olan Musk, aile yaşamını yoğun iş temposuna rağmen sık sık önemsemeye çalıştığını ifade ediyor.