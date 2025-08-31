Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Elon Musk'tan korkutan çıkış! 'Yok olacağız' dedi, Avrupa'yı işaret etti

Elon Musk’tan korkutan çıkış! 'Yok olacağız' dedi, Avrupa'yı işaret etti

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Dünyaca ünlü milyarder girişimci, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Avrupa’ya sert uyarılarda bulundu. “Yok olacağız” ifadesini kullanan Musk, kıtanın geleceğine ilişkin karanlık bir tablo çizdi.

Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa’nın doğum oranı artmadığı sürece yok olacağı uyarısında bulundu.

ABD Senatörü Mike Lee’nin İskoçya’daki demografik verilere ilişkin paylaşımına ilişkin  yorum yapan milyarder girişimci,  "Doğum oranı en azından nüfusun üreme seviyesine dönmezse, Avrupa yok olacak" dedi.

"DEMOGRAFİK ÇÖKÜŞ" TARTIŞMASI: İSKOÇYA ÖRNEĞİ

Senatör Lee, İskoçya’da Ocak-Temmuz 2025 arasında 26 bin 300 doğuma karşılık 35 bin 200 ölüm yaşandığını belirterek, "Bu, doğumlardan %34 daha fazla ölüm anlamına geliyor" şeklinde yorum yapmıştı.

Paylaşımın başlığında ise "Diğer sorunların yanı sıra, İskoçya demografik bir çöküşle karşı karşıya" ifadeleri yer aldı.

AB’de doğum oranı 1961’den bu yana en düşük seviyede.

Avrupa İstatistik Ajansı'nın verilerine göre, 2023 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde doğan çocuk sayısı 3,67 milyonda kaldı. 

Raporda 2022’ye kıyasla %5,4’lük bir düşüşe işaret edildi. 

Kadınların ilk çocuklarını doğurdukları ortalama yaş 29,8’e yükselirken, ortalama doğurganlık oranı kadın başına 1,38 çocuk olarak kaydedildi.

MUSK DAHA ÖNCE ALMANYA İÇİN DE UYARMIŞTI

RBC’nin aktardığına göre Musk, Aralık 2024’te yaptığı başka bir paylaşımda da Almanya’nın düşük doğum oranı nedeniyle “tüm Avrupa gibi yok olma eşiğinde” olduğunu söylemişti.

Avrupa’daki uzmanlar, doğum oranlarındaki düşüşü pandemiye, artan hayat maliyetlerine, enflasyona ve iklim değişikliği endişelerine bağlıyor.

