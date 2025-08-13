Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > TÜİK bu veriyi ilk defa açıkladı! İşte Türkiye'nin nüfusu

TÜİK bu veriyi ilk defa açıkladı! İşte Türkiye'nin nüfusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
TÜİK bu veriyi ilk defa açıkladı! İşte Türkiye&#039;nin nüfusu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için ilk kez üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye'nin nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu.

Üçer aylık dönemler için ilk kez üretilen dönemlik nüfus istatistikleri açıklandı.

6 AYDA NÜFUS YAKLAŞIK 160 BİN KİŞİ ARTTI

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi arttı.

TÜİK bu veriyi ilk defa açıkladı! İşte Türkiye'nin nüfusu - 1. Resim

NÜFUSTA SON DURUM

Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 (42 milyon 923 bin 584 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 (42 milyon 901 bin 270 kişi) olarak kaydedildi.

İLK NÜFUS SAYIMI NE ZAMAN YAPILDI?

1831 yılında Osmanlı Devleti sınırları dahilindeki nüfusun belirlenmesi için ilk sayım yapıldı. 1927 yılından itibaren gerçekleştirilen Genel Nüfus Sayımları yoluyla ise 5 veya 10 yıllık aralıklarla nüfus istatistikleri üretildi.

2007 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin kurulmasıyla birlikte idari kayıtlara dayalı nüfus istatistikleri yıllık olarak üretilmeye başlandı.

Dünyada az sayıda ülke tarafından üretilebilen dönemlik nüfus bilgisi, Türkiye'de de üçer aylık dönemler için ilk defa üretildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu kadarı da 'Yok artık' dedirtti! Tarihi camiye uygunsuz kıyafetlerle girilmesi tepki topladıIcardi'den Kerem Aktürkoğlu itirafı: Fenerbahçe transferini böyle değerlendirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sıcaktan bunalıp atladığı kanaldan cesedi çıkarıldı! Ölümün böylesi... - GündemSıcaktan bunalıp atladığı kanaldan cesedi çıkarıldıBuzdolabını servise gönderdi, soğuk suya hasret kaldı! Başına gelenler sonrası soluğu karakolda aldı - GündemBuzdolabını servise gönderdi, soğuk suya hasret kaldı!Bu kadarı da 'Yok artık' dedirtti! Tarihi camiye uygunsuz kıyafetlerle girilmesi tepki topladı - GündemBu kadarı da 'Yok artık' dedirtti! Tarihi camiye uygunsuz kıyafetlerle girilmesi tepki topladıOsmaniye'de yangına giden arazöz devrildi! 1 şehit, 4 yaralı var - GündemYangından acı haber! 1 şehit, 4 yaralı varVicdansızlığın bu kadarı pes dedirtti! Polis kılığına girdiler, çocuğunun ameliyat parasını aldılar - GündemÇocuğun ameliyat parasını aldılarSosyetik ailede 320 milyon liralık miras kavgası! İş adamı yeğenden 2 teyzesine şok suçlama - GündemSosyetik ailede 320 milyonluk miras kavgası!
Sonraki Haber Yükleniyor...