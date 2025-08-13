TÜİK bu veriyi ilk defa açıkladı! İşte Türkiye'nin nüfusu

Üçer aylık dönemler için ilk kez üretilen dönemlik nüfus istatistikleri açıklandı.

6 AYDA NÜFUS YAKLAŞIK 160 BİN KİŞİ ARTTI

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi arttı.

NÜFUSTA SON DURUM

Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 (42 milyon 923 bin 584 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 (42 milyon 901 bin 270 kişi) olarak kaydedildi.

İLK NÜFUS SAYIMI NE ZAMAN YAPILDI?

1831 yılında Osmanlı Devleti sınırları dahilindeki nüfusun belirlenmesi için ilk sayım yapıldı. 1927 yılından itibaren gerçekleştirilen Genel Nüfus Sayımları yoluyla ise 5 veya 10 yıllık aralıklarla nüfus istatistikleri üretildi.

2007 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin kurulmasıyla birlikte idari kayıtlara dayalı nüfus istatistikleri yıllık olarak üretilmeye başlandı.

Dünyada az sayıda ülke tarafından üretilebilen dönemlik nüfus bilgisi, Türkiye'de de üçer aylık dönemler için ilk defa üretildi.