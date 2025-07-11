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Dünya Nüfus Günü: En kalabalık ülkenin nüfusu açıklandı: Türkiye'nin sırası ise...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Nüfus Günü: En kalabalık ülkenin nüfusu açıklandı: Türkiye&#039;nin sırası ise...
Hindistan, Çin, Türkiye, Nüfus, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 11 Temmuz’da kutlanan Dünya Nüfus Günü, nüfus sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Dünya nüfusu, 2025 yılında 8 milyar 200 milyon olarak kayıtlara geçerken, en fazla nüfusa sahip ülkenin Hindistan olduğu bildiriliyor.

Dünya Nüfus Günü, her yıl 11 Temmuz’da nüfus sorunlarına dikkat çekmek için kutlanıyor. 

Dünya Nüfus Günü: En kalabalık ülkenin nüfusu açıklandı: Türkiye'nin sırası ise... - 1. Resim

DİKKAT ÇEKEN NÜFUS GÜNÜ TEMASI

Bu yıl Dünya Nüfus Günü'nün teması ''Adil ve umutlu bir dünyada istedikleri aileleri kurmaları için gençleri güçlendirmek'' olarak belirlendi. 

Dünya Nüfus Günü: En kalabalık ülkenin nüfusu açıklandı: Türkiye'nin sırası ise... - 2. Resim

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre, dünya genelinde çocuk sahibi olma oranı kadın başına ortalama 2,2 olarak kaydedilirken bu oran, Avrupa ülkelerinde genellikle 1,3 ila 1,6 arasında değişiyor. Öte yandan 65 yaş üstü kişilerin sayısının 2050'de 1,6 milyara, yüzyıl sonunda ise 2,4 milyara ulaşacağı öngörülüyor. 

Dünya Nüfus Günü: En kalabalık ülkenin nüfusu açıklandı: Türkiye'nin sırası ise... - 3. Resim

EN FAZLA NÜFUSA SAHİP ÜLKE: HİNDİSTAN

BM nüfus tahminlerine göre 2024'te en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişiyle Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 419 milyon 321 bin 278 kişiyle Çin takip ediyor.

TÜRKİYE 18. SIRADA

Türkiye ise 85 milyon 664 bin 944 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18’inci sırada. Türkiye’de çocuk ve genç nüfus oranı dünya ortalamasından yüksek fakat ülkedeki doğurganlık hızı dünya ortalamasının altında.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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