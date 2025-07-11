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ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu! İşten çıkarma uygulaması başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu! İşten çıkarma uygulaması başlıyor
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Dışişleri Bakanlığının, Başkan Donald Trump'ın federal hükümeti küçültme politikası doğrultusunda yakın zamanda toplu işten çıkarma uygulamasına başlayacağı iddia edildi.

Başkan Donald Trump'ın federal hükümeti küçültme politikası doğrultusunda işten çıkarma uygulamasının başlatılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. 

GELECEK GÜNLERDE E-POSTA YOLUYLA BİLDİRİLECEK

Washington Post gazetesinin ulaştığı kurum içi yazışmada, Bakanlığın gelecek günlerde çalışanlara e-posta yoluyla işten çıkarma bildirimleri göndermeye başlayacağı belirtildi.

Yazışmada, kaç çalışanın işten çıkarılacağına dair ayrıntı verilmezken, "görevinden ayrılacak personele destek olmak için her türlü çabanın gösterileceği" ifadesinin yer aldığı iddia edildi.

Bakanlık Sözcüsü Tammy Bruce da dünkü basın toplantısında, kurum içindeki yeniden yapılanma planının ABD Dışişleri Bakanı MarcoRubio tarafından onaylandığını ve uygulama aşamasına doğru yaklaşıldığını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu! İşten çıkarma uygulaması başlıyor - 1. Resim

2 BİN ÇALIŞANI ETKİLEYEN PLAN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMUŞTU

ABD'nin California eyaletinde bir federal yargıç, haziranın başında Dışişleri Bakanlığının yaklaşık 2 bin çalışanını işten çıkararak kurumda yeniden yapılanmayı hedefleyen planını geçici olarak durdurmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi ise bölge mahkemesinin bu kararını geçersiz sayarak Trump'ın, federal çalışanların sayısını azaltmaya yönelik planının önünü açmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu! İşten çıkarma uygulaması başlıyor - 2. Resim

TRUMP'IN FEDERAL HÜKÜMETİ YENİDEN YAPILANDIRMA PLANI

Başkan Trump, göreve geldikten sonra Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) üzerinden federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Trump'ın federal çalışanların azaltılması yönündeki emrinin etkilediği kurumlar arasında Tarım, Enerji, Çalışma, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Gaziler İşleri bakanlıkları yer alıyor.

Ayrıca Ulusal Bilim Vakfı, Küçük İşletmeler Birliği, Sosyal Güvenlik İdaresi ve Çevre Koruma Ajansı bu kapsamda bulunuyor.

Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucunda ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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