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Ukrayna'ya silah sevkiyatı için düğmeye basıldı! Trump duyurdu: NATO üzerinden gönderilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ukrayna&#039;ya silah sevkiyatı için düğmeye basıldı! Trump duyurdu: NATO üzerinden gönderilecek
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna'ya silah sevkiyatını NATO aracılığıyla gerçekleştirmek için ittifakla anlaştığını bildiren ABD Başkanı Trump, bu silahların masrafını NATO'nun üstleneceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Putin'e yönelik memnuniyetsizliğini açıkça dile getirerek, ABD’nin Ukrayna’ya silah göndereceğini açıklamıştı. 

Trump, NBC News kanalına verdiği demeçte, Ukrayna'ya temin edilecek askeri desteğe ilişkin ABD, NATO ve Ukrayna arasındaki yeni anlaşmanın detaylarını paylaştı.

Ukrayna'ya silah sevkiyatı için düğmeye basıldı! Trump duyurdu: NATO üzerinden gönderilecek - 1. Resim

''SİLAHLARIN PARASINI NATO ÖDÜYOR''

ABD'den gönderilecek askeri mühimmatın önce NATO'ya teslim edileceğini sonrasında NATO'nun bu silahları Ukrayna'ya vereceğini aktaran Trump, "Silahları NATO'ya gönderiyoruz ve NATO bu silahların parasını yüzde 100 oranında ödüyor. Silahlar aslında NATO'ya gitmiş oluyor. NATO da bu silahları Ukrayna'ya veriyor." ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu anlaşmanın geçen ay düzenlenen NATO Zirvesi'nde varıldığını vurguladı.

Aynı yöntemin Patriot hava savunma sistemleri için de geçerli olacağına işaret eden Trump, "Patriot sistemlerini NATO'ya göndereceğiz, ardından NATO bunları dağıtacak." dedi.

Ukrayna'ya silah sevkiyatı için düğmeye basıldı! Trump duyurdu: NATO üzerinden gönderilecek - 2. Resim

''RUSYA, BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI''

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, "Rusya'dan dolayı hayal kırıklığına uğradım ama gelecek birkaç haftada neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, 14 Temmuz Pazartesi günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağını belirtti.

ABD'nin ticaret ortağı olan çoğu ülkeye yüzde 15 ila 20 oranında genel gümrük vergileri getirmeyi planladığını aktaran Trump, uygulamaya giren tarifelerin oldukça olumlu karşılandığını vurguladı.

Mevcut genel gümrük vergileri yüzde 10 seviyesinde uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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