Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Havada tehlikeli yakınlaşma! Çin’in savaş jeti Japonya’nın askeri uçağıyla burun buruna geldi

Havada tehlikeli yakınlaşma! Çin’in savaş jeti Japonya’nın askeri uçağıyla burun buruna geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Havada tehlikeli yakınlaşma! Çin’in savaş jeti Japonya’nın askeri uçağıyla burun buruna geldi
Çin, Japonya, Doğu Çin Denizi, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çin’e ait savaş jetlerinin Doğu Çin Denizi’ndeki uluslararası sular üzerinde seyreden Japonya’ya ait askeri uçağa 2 kez 30 metre mesafeye kadar yaklaştığı kaydedildi. Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'in bu tür olağandışı yaklaşımlarının ciddi riskler taşıdığını belirtti.

Çin’e ait savaş jetlerinin Doğu Çin Denizi’ndeki uluslararası sular üzerinde seyreden Japonya’ya ait askeri uçağa 30 metre mesafeye kadar yaklaşarak çarpışma tehlikesine neden olduğu bildirildi.

Havada tehlikeli yakınlaşma! Çin’in savaş jeti Japonya’nın askeri uçağıyla burun buruna geldi - 1. Resim

30 METRE YAKININA YAKLAŞTI

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Çarşamba günü gerçekleşen ilk manevra sırasında Çin’e ait JH-7 tipi avcı-bombardıman uçağı Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait YS-11EB tipi elektronik istihbarat uçağının 30 metre yakınına "olağandışı" şekilde yaklaştı.

''CİDDİ ENDİŞELERE YOL AÇIYOR''

Perşembe sabahı benzer bir manevra gerçekleştiren JH-7 tipi bir avcı-bombardıman uçağı, bu kez SDF’nin YS-11EB elektronik istihbarat uçağına dikey olarak 30 metrelik mesafeden uçuş gerçekleştirdi. Söz konusu manevraların kaza riski oluşturduğu vurgulanan açıklamada, "Çin askeri uçaklarının bu tür olağandışı yaklaşımları potansiyel bir çarpışma riskine neden olmakta ve ciddi endişelere yol açmaktadır. Bu tür olayların tekrarlanmaması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Havada tehlikeli yakınlaşma! Çin’in savaş jeti Japonya’nın askeri uçağıyla burun buruna geldi - 2. Resim

ÇİN UÇAKLARINDAN BENZER MANEVRALAR

Çin’in Shandong uçak gemisinden kalkan J-15 savaş uçakları, 7 ve 8 Haziran tarihlerinde Pasifik Okyanusu üzerinde seyreden SDF’ye ait P-3C tipi devriye uçağına 45 metre mesafeye kadar yaklaşarak tehlikeli manevralar gerçekleştirmişti. Güvenlik endişelerine neden olan gelişmelerin ardından, Tokyo yönetimi Pekin’e benzer olayların tekrarının önlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meb gov tr çöktü mü, neden açılmıyor?Kapkaça uğrayan kadın dehşeti yaşadı! Yerde sürüklediler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dev posterleri meydanlara asıldı: 'Cesaretin sembolü' haline geldi! İsrail saldırısını böyle anlattı - DünyaÜlkede 'Cesaretin sembolü' olan spiker saldırıyı böyle anlattıGenç hostesin sır ölümü! Cesedi makine dairesinden çıktı - DünyaGenç hostesin sır ölümü! Cesedi makine dairesinden çıktıÖlen bebeklerinin cesediyle yıllarca yaşadı! Kan donduran olay böyle ortaya çıktı - DünyaÖlen bebeklerinin cesediyle yıllarca yaşadı!Trump'tan Kanada'ya tehdit, 20 günleri kaldı! 'Benimle birlikte çalışırsa...' - DünyaTrump'tan Kanada'ya tehdit! 20 günleri kaldıTrump'tan 'Gazze kasabı'na izin yok! İşgal planını reddettiler - DünyaTrump'tan 'Gazze kasabı'na izin yok!Avrupa'da iki ülke az kalsın savaşıyordu! "Trump durdurdu" - DünyaAvrupa'da iki ülke az kalsın savaşıyordu! "Trump durdurdu"
Sonraki Haber Yükleniyor...