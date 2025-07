Kim Jong-un'un dedesi ile ilgili gündem olan iddia!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un anne tarafından dedesi Ko Gyo-taek ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ko Gyo-taek'in kaçakçılık yaptığı suçlamasıyla Japonya'dan sınır dışı edildiği, bu yüzden gençlik yıllarında Kuzey Kore'ye yerleştiği öne sürüldü.

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre Yoji Gomi tarafından kaleme alınan "Ko Yong-hui: The Zainichi Korean Who Became Kim Jong-un's Mother [Ko Yong-hui: Zainichi (Japonya'daki Koreli) ve Kim Jong-un'un Annesi]" isimli kitap Kim'in aile geçmişini anlatıyor.

Kitapta aslen bugün Güney Kore'nin güneyindeki Jeju Adası doğumlu olduğu yazılan dede Ko Gyo-taek'in Japonya'da bir hayat kurmaya çalıştığı, bu yüzden anne Ko'nun, 1952'de Japonya'nın Osaka kentinde o dönem Kore mahallesi olarak bilinen "Tsuruhashi"de doğduğu aktarılıyor. Kitapta Japonya'da kaçak giysi ticareti yaptığı belirtilen dede Ko'nun gözaltına alındığı ve sınır dışı edildiği de belirtiliyor.

Kitapta, geçim kaynağını tamamen yitiren Ko'nun Kuzey Kore'nin yurt dışında yaşayan Korelileri geri dönmeye davet ettiği bir dönemde, 10 yaşındaki kızını yani Kim'in annesi Ko Yong-hui'yi de yanına alarak yeni bir hayat kurmak için Kuzey Kore'ye göçtüğü anlatılıyor.

Ko Gyo-taek

Kitapta, anne Ko'nun 1970'lerin başında Pyongyang'daki "Mansudae Sanat Topluluğu'na" katıldığı ve burada Kuzey Kore liderinin babası Kim Jong-il ile tanıştığı ifade ediliyor.

Anne Ko'nun, çok düşünceli ve yetenekli bir kadın olarak tanımlandığı kitapta, oğlunun ülkenin başına geçmesini sağlamak için "şiddetli güç mücadelelerine giren iradeli bir kişi" olarak tasvir ediliyor.

Yazar Gomi'nin kitabında, Ko'nun Kim Jong-un'a Japonca konuşmayı ve şarkı söylemeyi öğrettiği fotoğraflara da yer verdiği görülüyor.

Kitapta yer alan bilgiler, Kim'in ismini vermek istemeyen Japonya'daki akrabalarıyla yapılan röportajlarına dayanıyor.