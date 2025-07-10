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Mourinho biletini kesti! Yıldız futbolcuya 3 talip birden çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jhon Duran transferinin ardından çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bileti kesilen bir isim daha belli oldu. İddialara göre; 3 Fransız ekibi deneyimli stopere talip. İstenen rakam belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho yeni dönemin kadrosunu şekillendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Takıma gelecek olan isimler büyük merakla beklenirken, bileti kesilenler de bir bir belli oluyor.

Sarı-lacivertliler, ilk olarak Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in ayrılığının ardından hücum bölgesine takviye yaptı ve Jhon Duran'ı kadrosuna kattı. Duran sonrası sarı-lacivertliler, Mourinho'nun raporu doğrultusunda takımda eksiklik bulunan diğer bölgeler için de takviyeler gerçekleştirecek.

TAM 3 TAKIM TALİP OLDU

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerin stoper oyuncusu Alexander Djiku'nun takımdan ayrılacağı iddia edildi. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Djiku'nun Fenerbahçe macerasının sona ereceği öne sürüldü ve 3 takımın deneyimli isme talip olduğu belirtildi.

Ganalı oyuncuyla Rennes, Lens ve Nantes takımlarının ilgisi olduğu, sarı-lacivertlilerin Ganalı futbolcu için 3 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Mourinho biletini kesti! Yıldız futbolcuya 3 talip birden çıktı - 1. Resim

38 MAÇA ÇIKTI

2026'ya kadar sözleşmesi olan ve geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan oyuncu, 2629 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 1 gol atarken, 11 kez de sarı kart gördü.

GÜNCEL DEĞERİ 6.5 MİLYON EURO

Gana Milli Takımı formasını da 33 kez giyen Alexander Dijku, bu karşılaşmalarda da iki gol kaydetti. Transfermarkt verilerine göre Djiku'nun güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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