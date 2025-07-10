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Haberler > Spor > Osimhen'in Aslan olması Fener'e yaradı! Vlahovic umudu, bedavaya gelecek

Osimhen'in Aslan olması Fener'e yaradı! Vlahovic umudu, bedavaya gelecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, Trasfer, Osimhen, Al Hilal, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osimhen’i alamayan Al Hilal, En-Nesyri defterini tekrar açıyor. Suudi Arabistan ekibi 30 öneriyor, Kanarya 40 istiyor. Eğer bu satış olursa boşa çıkacak Sırp forvet öncelikli olacak.

Kanarya’nın hücum hattında önemli bir değişim söz konusu. Hem satış hem alış olabilir.

YENİDEN GÜNDEMDE 

Kilit isim ise burada Youssef En-Nesyri. Suudi Arabistan ekibi Napoli’den Victor Osimhen’i alamayınca daha önce istediği Fenerbahçe’nin golcüsüne yöneldi. Daha önce 30 milyon avro bonservis ödemeyi göze alan Suudi Arabistan temsilcisine sarı lacivertlilerin cevabı ise en az 40 milyon avro olmuştu. O dönemde rafa kaldırılan transfer girişimleri yeniden hareketlendi. 

Osimhen'in Aslan olması Fener'e yaradı! Vlahovic umudu, bedavaya gelecek - 1. Resim

BEDAVAYA GELEBİLİR 

Eğer Al Hilal, En-Nesyri transferini Kanarya’nın istediği rakamlara yakın bir bedele bitirirse sarı lacivertliler yeni bir golcü alacak. O konuda da isim az çok belli gibi: Dusan Vlahovic. İtalyan ekibi bir yıllık daha mukavelesi bulunan ve sezonluk maliyeti 24 milyon avro olan Sırp forveti göndermeye razı. Bonservis bedelinden vazgeçen İtalyan ekibi yüksek yıllık maliyetten kurtulmak için Vlahovic’in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmeye sıcak. 

ASENSİO'DA RAKİP ÇIKTI 

Sarı lacivertlilerin transferi için büyük uğraş verdiği PSG’nin yıldızı Marco Asensio için İnter devreye girdi. Fransız ekibi oyuncuyu 10-12 milyon avro bandında bir rakama satmak isterken en önemli soru işareti oyuncunun yıllık 8 milyon avroluk ücreti. İnter bu konuda oyuncudan indirim bekliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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