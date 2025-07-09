12 milyon euroya gitmişti, 2 yıl sonra dönüyor! Süper Lig ekibine imza atacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2025 11:36 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 11:41 - Güncelleme:

Bir dönem Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele eden, bonservisi Hoffenheim'da bulunan Attila Szalai, yeniden Süper Lig'de forma giymeye hazırlanıyor. Kasımpaşa, Macar stoperin transferi konusunda Alman kulübü ile anlaşma sağladı. Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye 3,86 milyon euroya gelen Szalai, 2023'te 12,3 milyon Euro karşılığında Bundesliga'ya gitmişti.

Attila Szalai, 2 yıl aranın ardından Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Kasımpaşa, 27 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusunda Alman kulübü Hoffenheim ile prensip anlaşmasına vardı. İMZA İÇİN GELİYOR A Spor'un haberine göre; Attila Szalai, bugün İstanbul'a gelecek ve kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak. ALMANYA'DA ETKİLİ OLAMADI 2021 yılında Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye 3,86 milyon euro karşılığında imza atan Szalai, sarı-lacivertlilerde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve 2023'te 12,3 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'a transfer olmuştu. Macar futbolcu, Alman ekibinde beklentileri karşılayamamıştı. İlgili Haber Hoş geldin yeğenim! Fenerbahçe'den Duran Emmi sürprizi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş