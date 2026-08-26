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Kılıçdaroğlu'ndan Özel ve İmamoğlu'na gönderme: Siz ceplerinizi doldurursanız vatandaş da sizi çöpe atar

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Kılıçdaroğlu'ndan Özel ve İmamoğlu'na gönderme: Siz ceplerinizi doldurursanız vatandaş da sizi çöpe atar

Kılıçdaroğlu, CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel ve ekibine sert mesajlar verdi. “Siyaset zenginleşme aracı değildir” diyen Kılıçdaroğlu, il başkanlarına da ayrılanlarla tartışmaya girmemeleri çağrısında bulundu.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Genel Merkezi’nde, 81 il başkanıyla ilk kez bir araya geldi. Toplantının açılışında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel ile ekibi ve birlikte hareket ettikleri Ekrem İmamoğlu’na yönelik net mesajlar verdi.

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“Bize her türlü suçlama yapılmıştır ama ahlaki üstünlüğümüze hiç kimse söz söyleyememiştir” diyen Kılıçdaroğlu, “Siyaset zenginleşme aracı değildir. CHP’yi zenginleşme aracı kabul eder, yolsuzluk yapar, cebinizi doldurursanız vatandaş da işte sizi böyle tarihin çöp sepetine gönderir” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Özel ve İmamoğlu'na gönderme: Siz ceplerinizi doldurursanız vatandaş da sizi çöpe atar
Başlık ResmiKılıçdaroğlu'ndan Özel ve İmamoğlu'na gönderme: Siz ceplerinizi doldurursanız vatandaş da sizi çöpe atar
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Ayrıca il başkanlarına mesajlar veren Kılıçdaroğlu, “Ahlaki temelli bir siyaset oluşturacağız. Kirli adamları yanımızda tutmadık ahlaklı dürüst insanlarla yol yürüdük. CHP’den ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin” dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Özel ve İmamoğlu'na gönderme: Siz ceplerinizi doldurursanız vatandaş da sizi çöpe atar
Başlık ResmiKılıçdaroğlu'ndan Özel ve İmamoğlu'na gönderme: Siz ceplerinizi doldurursanız vatandaş da sizi çöpe atar

CHP kurmayları da, Yeni Parti’ye katılan bazı belediye başkanlarının çalışanları tehdit ettiklerini ve “CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye geçmezseniz işten çıkarırız” dediklerini anlattı.

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