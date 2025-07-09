Galatasaray, Osimhen için bütün gemileri yaktı!

Njieryalı oyuncunun “Evet” cevabının ardından 75 milyon avroluk bonservis teklifini kabul eden sarı kırmızılılar Napoli’nin cevabını bekliyor. İtalyanlar ödeme planına “Tamam” derse imzalar atılacak

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray Kulübü, dört yıllık sözleşme şartlarında anlaştığı Victor Osimhen için İtalya’ya çıkarma yaptı. Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu, Napoli ile masaya oturup bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varmak için İtalya’ya gitti. Görüşmede menajer George Gardi de vardı. 50 milyon avroluk bonservis önerisini önce 55’e ardından da son olarak 60 milyon avroya çıkaran Aslan’ın önerisini kabul etmeyen İtalyan ekibi iknaya çalıştı. Her ne kadar Napoli, Al Hilal’in 75 milyon avroyu ödemeye hazır olduğunu belirtse de sarı kırmızılıların elini güçlendiren konu Osimhen’in kararıydı.

BEŞ TAKSİTLLİ TEKLİF

Sarı kırmızılılar golcünün Arabistan’dan gelen astronomik teklifi geri çevirmesini de masada kullandı. 15 Temmuz’da 75 milyon avroluk serbest kalma bedelinin devre dışı kalacak olması sebebiyle Aslan elini çabuk tuttu. Son 60 milyon avroluk öneri kabul edilmeyince 75 milyon avroya çıkıldı. Bu rakamın dört yıl içinde beş taksitle ödenmesi taahhüt edildi. Napoli bu ödeme planını kabul ederse imzalar atılacak. Nijeryalı forvet gelen teklifleri kabul etmez ve Napoli’de kalırsa ocak ayında başka bir takıma bedelsiz imza atma hakkı var. Öte yandan Halil Dervişoğlu, Ç. Rizespor’a kiralanırken, Taylan Antalyalı’yla da yollar ayrıldı.

YANN SOMMER YAN CEPTE

Forvet transferinde Osimhen’den beklediği cevabı alan ve işi resmiyete dökmek için girişimlerde bulunan Galatasaray, kaleci konusunda da görüşmelerine devam ediyor. Sarı kırmızılılar İnter’in 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Yann Sommer’i ikna etti. Menajer George Gardi’nin önerdiği İsviçreli kaleci Galatasaray’a olumlu geri dönüş yapsa da, sarı kırmızılıların sürpriz bir hamle (üst düzey bir kaleci) üzerine çalıştığı öğrenildi. Osimhen için İtalya’ya gidecek olan Abdullah Kavukçu’nun, Gardi ile birlikte kaleci transferi için de görüşme yapacağı belirtildi.

RİO FERDİNAND: BU RAKAMA GİDERSE ŞAŞIRIRIM

M. United efsanesi Rio Ferdinand. Osimhen’in Galatasaray’a transferi hakkında konuştu: O en üst seviyede gol atmayı bilen tecrübeli bir santrfor. Galatasaray’ın 50 milyon sterlinlik bir teklifi dünyanın en iyi forvetlerinden biri için çok az bir rakam. Manchester 9 numara için çırpınıp dururken o bu paraya G.Saray’a giderse hayal kırıklığına uğrarım.