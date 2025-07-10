Karar Resmi Gazete'de! Yumurta ihracatında yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yumurta ihracatında yeni bir dönem başladı. Buna göre, tavuk yumurtaları ihracı kayda bağlı ürünler listesine eklendi. Peki bu ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "ihracı kayda bağlı mallar listesi"ne, "tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü)" da eklendi.

KAYDA BAĞLI İHRACAT NEDİR?

Gümrük müsteşarlığı tarafından ihracatı yapılacak malların bazıları için bazı kurallar belirleniyor. Bu amaçla ihracı gerçekleştirilecek olan ürünlerin kayıt altına alınması ve işlemlerinin bu şekilde yürütülmesi işlemlerine kayda bağlı ihracat deniliyor.

Kayda bağlı ihracat kapsamına alınan mallar Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

İhracat yapan firmaların ihraç edeceği ürünler yayınlanan bu listede yer alıyor ise ihracat işlemleri ile ilgili olarak ilgili gümrük müsteşarlığına başvuru yapılması ve ihracatın kayıt altına alınması gerekiyor.