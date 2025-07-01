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Kim Jong Un’dan dünya kamuoyunu şoke eden tören! Gözyaşlarına hakim olamadı: İlk kez kabul ettiler

Kaynak: Dış Haberler
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Kim Jong Un’dan dünya kamuoyunu şoke eden tören! Gözyaşlarına hakim olamadı: İlk kez kabul ettiler
Kim Jong Un, Ukrayna, Kuzey Kore, Cenazeler, Rusya, Savaş, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Ukrayna’daki savaşta ölen Kuzey Koreli askerler için düzenlenen törende tabutların başında saygı duruşunda bulundu. Pyongyang yönetimi ilk kez bu kadar açık şekilde savaş kayıplarını kabul ederek dünyayı şaşkına çevirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında hayatını kaybeden Kuzey Koreli askerler için düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu. 

Pyongyang yönetimi, savaşta asker kaybını nadiren bu kadar açık şekilde kabul etmiş oldu.

Kim Jong Un’dan dünya kamuoyunu şoke eden tören! İlk kez kabul ettiler - 1. Resim

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, törende tabutların üzerine ülke bayrağını örterken duygusal anlar yaşadı. Binlerce kişinin katıldığı salonda hüzünlü orkestralar çaldı, kadın korosu ağıt gibi şarkılar söyledi. Dev ekrana yansıtılan görüntülerde Kim’in ağladığı anlar tüm ülkeye gösterildi.

Törende Kim Jong Un'un, ülke bayrağıyla örtülü tabutların önünde ellerini tabutların üzerine koyarak saygı duruşunda bulunduğu fotoğraflar yayımlandı. 

Söz konusu tören, Pyongyang ile Moskova arasındaki askeri savunma anlaşmasının birinci yıldönümü kapsamında gerçekleştirildi.

Kim Jong Un’dan dünya kamuoyunu şoke eden tören! İlk kez kabul ettiler - 1. Resim

RUSYA KÜLTÜR BAKANI KATILDI

Etkinliğe Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimov da katıldı. Kuzey Koreli ve Rus sanatçıların performanslarının yer aldığı törende, şarkılar söylendi ve izleyicilerin duygusal tepkileri kameralara yansıdı. Kim Jong Un ve tabutlar, iki ülkenin ulusal bayraklarının dalgalandığı sahnelerle birlikte gösterildi.

CENAZELERİN NE ZAMAN GÖNDERİLDİĞİ BELİRSİZ

Cenazelerin tam olarak ne zaman Kuzey Kore'ye getirildiği netlik kazanmadı. Ancak Kim Jong Un ve diğer üst düzey yetkililerin kışlık kıyafetler giymesi, cesetlerin aylar önce gönderildiğine işaret etti.

Kaynak: Dış Haberler

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