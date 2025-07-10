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Pakistan felaketi yaşıyor! Hayat durma noktasına geldi, 11 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan'ın Pencap ve Belucistan eyaletlerinde şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan, yoğun yağışlar nedeniyle felaketi yaşıyor. Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap'taki Lahor kenti ve Belucistan'ın bazı bölgelerinde aşırı yağışlar, sellere yol açtı. 

Muson yağmurları nedeniyle kanalizasyon sisteminin yetersiz kaldığı ve bazı yolların kapandığı Lahor'da binlerce kişiyi etkileyen elektrik kesintisi yaşandı.

Pakistan felaketi yaşıyor! Hayat durma noktasına geldi, 11 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, şiddetli yağışların evlere ve yollara zarar verdiğini belirterek, Lahor ve Belucistan'ın bazı kesimlerinde meydana gelen sellerde ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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