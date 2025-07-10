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Abu Dabi'de kritik zirve! Barış için bir araya geldiler

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Abu Dabi&#039;de kritik zirve! Barış için bir araya geldiler
Azerbaycan, Ermenistan, Barış, Aliyev, Paşinyan, Abu Dabi, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında Aliyev ve Paşinyan'ın Abu Dabi'de bir araya geldiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında Aliyev ve Paşinyan'ın Abu Dabi'de bir araya geldiği bildirildi.

Abu Dabi'de kritik zirve! Barış için bir araya geldiler - 1. Resim

2. Karabağ Savaşı sonrasında Bakü'nün önerisiyle barış müzakerelerine başlayan Azerbaycan ve Ermenistan, Mart 2025'de barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı.

Abu Dabi'de kritik zirve! Barış için bir araya geldiler - 2. Resim

'ANAYASA DEĞİŞMELİ' ŞARTI

Azerbaycan yönetimi, anlaşmanın imzalanması için Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi, aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi şartını öne sürmüştü.

Aliyev ve Paşinyan, en son Arnavutluk'un başkenti Tiran'da mayısta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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