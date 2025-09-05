Trump’tan teknoloji zirvesi! Elon Musk liste dışı kaldı
ABD Başkanı Donald Trump, Washington’u sarsan bir teknoloji buluşmasına imza attı! Beyaz Saray’da verilen özel yemekte dünyanın en büyük teknoloji devleri aynı masada buluştu. Zuckerberg, Gates, Cook ve Altman Trump’ın yanında yerini aldı…
ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji sektörünün önde gelen isimlerini Beyaz Saray’da düzenlenen özel bir akşam yemeğinde ağırladı. Ancak dikkat çeken bir eksiklik vardı: Elon Musk davetliler arasında yer almadı.
TEKNOLOJİ DEVLERİ BEYAZ SARAY'DA BULUŞTU
Yemeğe katılanlar arasında Meta kurucusu Mark Zuckerberg, Microsoft kurucusu Bill Gates, Apple CEO’su Tim Cook, Google’dan Sergey Brin ve Sundar Pichai ile OpenAI kurucusu Sam Altman yer aldı.
MUSK: DAVET EDİLDİM AMA KATILAMADIM
Tesla, SpaceX ve X’in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "davet edildiğini ancak ne yazık ki katılamadığını" açıkladı. Beyaz Saray yetkilileri, Musk’ın neden yemeğe katılmadığına dair açıklama yapmadı.
TRUMP: İŞ DÜNYASINA DEVRİM GETİRENLERLE BİRLİKTEYİZ
Trump, Beyaz Saray Devlet Yemek Salonu’ndaki konuşmasında “Bu grupla birlikte burada olmak bir onur, onlar iş dünyasında, zekada ve hayal edebileceğiniz her alanda bir devrim başlatıyorlar” dedi.
Zuckerberg başkanın yanında, Gates ise First Lady Melania Trump’ın yanında oturdu. Melania Trump, etkinlik kapsamında yapay zeka eğitimi üzerine bir girişime ev sahipliği yaptı ve “Robotlar burada. Geleceğimiz artık bilim kurgu değil” ifadesini kullandı.
ALTMAN'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR
OpenAI kurucusu Sam Altman, Trump’a dönerek “İş dostu, yenilik yanlısı bir Başkan olduğunuz için teşekkürler. Bu çok ferahlatıcı bir değişiklik” dedi.
ABD'NİN ÇİN'E KARŞI AI STRATEJİSİ
Trump yönetimi, yapay zekada ABD'nin küresel liderliğini sürdürmek için yaklaşık 90 öneri içeren yeni bir yapay zeka planı açıkladı. Bu plan, çevre regülasyonlarının gevşetilmesini ve AI teknolojisinin ihracatının artırılmasını öngörüyor.
Ayrıca teknoloji sektöründe yapay zeka ve kripto paralardan sorumlu isim olarak girişim sermayedarı David Sacks atandı. Sacks, yaptığı açıklamada “Amerika’yı ilk sıraya koydukları” için teknoloji liderlerine teşekkür etti.
APPLE'DAN 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Apple CEO’su Tim Cook, Ağustos ayında Trump ile birlikte yaptığı duyuruda, şirketin ABD operasyonlarına 100 milyar dolarlık yeni bir yatırım yapacağını açıkladı.
MUSK'IN TRUMP İLE İLİŞKİSİ GERİLDİ
Trump’ın ilk döneminde sık sık Beyaz Saray’da yer alan Musk, bir süredir başkanla kamuoyuna yansıyan anlaşmazlıklar yaşıyor. Musk, Trump’ın 2024 seçim kampanyasına destek verse de hükümet üzerindeki etkisinin azaldığı değerlendiriliyor.
KATILIM LİSTESİ: TEKNOLOJİNİN ZİRVESİ
Akşam yemeğine katılan diğer isimler arasında şu şirketlerden temsilciler yer aldı:
Microsoft CEO’su Satya Nadella,
Oracle CEO’su Safra Catz,
Blue Origin CEO’su David Limp,
OpenAI Başkanı Greg Brockman,
Zynga kurucusu Mark Pincus,
Figma CEO’su Dylan Field,
Ring kurucusu Jamie Siminoff,
Palantir Teknoloji Direktörü Shyam Sankar.