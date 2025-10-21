Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Paribu kimin, sahibi kim, Yasin Oral kimdir? Yasa dışı bahis soruşturması ile gündeme geldi!

Paribu kimin, sahibi kim, Yasin Oral kimdir soruları yasa dışı bahis soruşturması ile kamuoyunun gündemine geldi! Türkiye’nin en bilinen kripto para borsalarından biri olan Paribu, son günlerde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında adının geçmesiyle en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma, Paribu, Binance ve Papara gibi finansal platformların da geçtiği bir dosya üzerinden şekilleniyor. Soruşturma kapsamında 3 milyar 665 milyon liralık yasa dışı para transferi tespit edilirken, 24 şüpheliden 15’i gözaltına alındı. Peki, Paribu kimin, sahibi kim, Yasin Oral kimdir?

Paribu kimin, sahibi kim, Yasin Oral kimdir? Yasa dışı bahis soruşturması ile gündeme geldi! - 1. Resim

PARİBU KİMİN, PARİBU'NUN SAHİBİ KİM?

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından biri olan Paribu 2017 yılında Yasin Oral tarafından kuruldu. Tamamı Türk sermayesiyle faaliyete geçen Paribu Teknoloji A.Ş. kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşarak Türkiye’nin en yüksek işlem hacmine sahip dijital varlık platformlarından biri haline geldi.

Merkezi Türkiye’de bulunan şirket kripto para alım satımı ve dijital varlık işlemlerinde bir altyapı sunuyor. 

Paribu kimin, sahibi kim, Yasin Oral kimdir? Yasa dışı bahis soruşturması ile gündeme geldi! - 2. Resim

YASİN ORAL KİMDİR?

Paribu’nun kurucusu ve CEO’su Yasin Oral, 1985 yılında Ankara’da doğmuştur. Genç yaşlardan itibaren yazılım teknolojilerine ilgi duyan Oral lise döneminde TÜBİTAK projelerinde yer alarak teknoloji alanındaki ilk adımlarını attı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Oral 2010 yılında Türkiye’nin ilk çevrim içi matbaa girişimi olan Matbuu.com’u hayata geçirdi. Daha sonra Biletgo ve çeşitli dijital projelere imza atarak internet tabanlı girişimcilikte önemli bir deneyim kazandı.

Paribu kimin, sahibi kim, Yasin Oral kimdir? Yasa dışı bahis soruşturması ile gündeme geldi! - 3. Resim

2015 yılında kripto para ve blockchain teknolojilerinin yükselişini fark eden Yasin Oral Paribu’nun hazırlık çalışmalarına başladı ve platformu 14 Şubat 2017’de kullanıcıların hizmetine sundu.

Günümüzde hala Paribu’nun CEO’su olarak görev yapan Oral, aynı zamanda Blockchain Türkiye Platformu Yürütme Kurulu Üyesi ve Endeavor Türkiye Üyesi olarak da teknoloji ekosisteminde aktif rol oynamakta.

Paribu kimin, sahibi kim, Yasin Oral kimdir? Yasa dışı bahis soruşturması ile gündeme geldi! - 4. Resim

PARİBU KAPANDI MI, YASA DIŞI MI?

Paribu’nun adı bazı yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında gündeme gelirken platformun faaliyetleri şu an için devam ediyor. Paribu Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak kurulmuş, yasal bir kripto varlık alım-satım platformu olarak ortaya çıktı.

Paribu kimin, sahibi kim, Yasin Oral kimdir? Yasa dışı bahis soruşturması ile gündeme geldi! - 5. Resim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yasa dışı bahis soruşturmasında, Paribu, Binance ve Papara gibi dijital finans platformlarının adı geçti. Soruşturma kapsamında, 3 milyar 665 milyon liralık yasa dışı para transferi tespit edilirken, 24 şüpheliden 15’i gözaltına alındı.

Paribu güncel olarak faaliyetlerini sürdürürken resmi olarak detaylı açıklamalar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Fransa’nın eski lideri hücrede! Sarkozy teslim oldu
