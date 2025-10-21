Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hamdi Akın kimdir, serveti ne kadar?

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biri olan Hamdi Akın, hem büyük altyapı projelerindeki rolü hem de aktif iş dünyası geçmişiyle gündeme geliyor. İBB iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Akın'ın serveti ve mal varlığı merak edildi.

Akfen Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, iş dünyasının tanınan isimleri arasında yer alıyor. TAV Havalimanları, Mersin Limanı ve İDO gibi Türkiye’nin önemli projelerinde etkin rol oynayan Akın, aynı zamanda Forbes’un Türkiye Milyarderler Listesi’nde de bulunuyor.

HAMDİ AKIN KİMDİR?

Hamdi Akın, 17 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul’da doğdu. Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına henüz öğrenciyken başladı. Ankara Emek Camii’nin kalorifer kazanı imalatı, ilk işi oldu. Ardından inşaat malzemeleri ticareti yaparak Akfen’in temellerini attı. 1976 yılında resmi olarak şirketini kurarak altyapı projelerine yöneldi.

İlk büyük projesi Antalya Havalimanı Terminal Binası oldu. 1997’de Tepe Grubu ile TAV’ı kurarak İstanbul Atatürk Havalimanı ihalesini aldı. Yıllar içinde liman işletmeciliği, enerji, gayrimenkul ve ulaşım alanında büyük yatırımlar yapan Akın, halen Akfen Holding ve TAV Havalimanları Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor. Aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Asbaşkanlık yapmış bir isim olarak spor camiasında da tanınıyor.

HAMDİ AKIN SERVETİ NE KADAR?

Hamdi Akın, Türkiye’nin en varlıklı iş insanları arasında yer alıyor. Forbes Dergisi’nin 2025 yılı listesinde 1,7 milyar dolarlık servetiyle 17. sırada gösterildi. Holding yatırımları, havalimanı işletmeciliği, deniz ulaşımı, enerji, su yönetimi ve gayrimenkul gibi stratejik sektörleri kapsıyor.

