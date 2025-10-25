MHP, İtalya modeli için kolları sıvadı! 'Meloni Yasası' Bahçeli'ye sunulacak

Meliha Keskin isimli üç çocuk annesi kadın 5 yıl önce boşandığı eşi Ferhat Karakaya tarafından vahşice katledildi. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy bu konuda bir kanun önerisi çalışmasının MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sunacaklarını açıkladı.

Ersoy, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hükümeti tarafından parlamentoya sunulan yasayı referans göstererek Türkiye'de de bu tarz bir kanun düzenlemesi yapılmasını istedi.

Ersoy bu olayı öğrendiği anı "Kayseri’de meydana gelen insanlık dışı bu cinayeti öğrenince kelimelerle anlatamayacağım bir ruh haline büründüm" sözleriyle ifade etti.

MELONİ YASASINI ÖNERECEKLER

İtalya'daki kanunun üzerine çalışma yaparak Bahçeli'ye ileteceğini şu sözlerle duyurdu:

"Eski eşi tarafından vahşice katledilen Meliha Keskin ismindeki kardeşimizin başına gelen bu korkunç olayı düşünürken yakın bir akrabamın başına gelmişçesine üzüntü ve keder duydum. Son günlerde bu tip cinayetlere ne yazık ki çok fazla şahit oluyoruz.

Şu veya bu sebeple kadınlara ve çocuklara karşı yapılan suçları kabul edebilmemiz asla mümkün değildir.

Geçtiğimiz günlerde İtalya Devlet Başkanı Giorgia Meloni ismindeki bir hanımefendinin kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda en ağır cezanın verilmesi yönündeki teklifinin tüm İtalyan meclisi tarafından kabul edilerek yasalaştığını gördüm.

"TÜRKİYE'YE KARŞI NAMUS BORCU"

Bu korkunç cinayetin yaşandığı Kayseri ilinin bir milletvekili olarak İtalya’da yasalaşan bu kanunun yani kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda en ağır cezanın hiçbir indirim maddesi uygulanmadan kanunlaşabilmesi için önce bireysel olarak çalışma yapıp daha sonrasında ise yaptığım bu çalışmayı partimizin kıymetli lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye sunarak bu yönde bir kanunun Türkiye’de çıkarılabilmesi için var gücümle çalışacağımı bilmenizi isterim."

Baki Ersoy

Ersoy toplumda suçların cezasız kaldığına dair algıyı tersine çevirmek için çalışacağını "Bu algıyı tersine çevirmek için mücadele etmek sizlerin oyuyla milletvekili seçilen şahsımın önce Kayseri’ye sonrasında tüm Türkiye’ye karşı namus borcudur" ifadeleriyle vurguladı.