NSosyal medya modu Android'de de kullanıma sunuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin yerli olarak geliştirdiği sosyal medya platformu NSosyal'in medya modu artık Android kullanıcıları için de aktif hale getirildi. NSosyal kullanıma sunulduğu günden bu yana kısa sürede 1 milyon kullanıcı sınırını aştı.

Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal, medya içerikleri arasında hızlı geçiş yapmaya imkan sağlayan medya modunu Android kullanıcıları için kullanıma sundu.

NSosyal'den yapılan açıklamaya göre, platformun yeni özelliği olan medya modu, Android kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

Medya modu sayesinde NSosyal kullanıcıları çift tıklayıp kaydırarak medya içerikleri arasında hızlı geçiş yapabiliyor, "trendler" sekmesiyle ise gündemin en popüler içerikleri keşfedilebiliyor.

NSosyal Android'de de kullanıma sunuldu - 1. Resim

 1 MİLYON KULLANICIYI AŞTI 

Beta sürümünden bu yana hızla büyüyen ve 1 milyon kullanıcıyı geçen NSosyal, yerli teknolojilerin sosyal medya sektöründeki potansiyelini de ortaya koydu. NSosyal, "sosyal ağ" kategorisinde "mobil mağazalarda" en çok indirilen ücretsiz uygulamalardan biri olmayı da başarmıştı.

