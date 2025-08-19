Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Emine Erdoğan da Next'te ilk paylaşımını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Emine Erdoğan da Next'te ilk paylaşımını yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın ardından Emine Erdoğan da Next&#039;te ilk paylaşımını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan, Teknofest, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından bugün de eşi Emine Erdoğan, Next Sosyal'den ilk paylaşımını yaptı. Erdoğan, "Yerli, milli ve bağımsız sosyal ağımızda yer almaktan büyük bir heyecan duyuyor; milletimize bu gururu yaşatan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST kuşağı tarafından geliştirilen ve 16 Ağustos'ta 1 milyon kullanıcıyı aştığı duyurulan NSosyal'ın kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Emine Erdoğan da Next'te ilk paylaşımını yaptı - 1. Resim

TEŞEKKÜR MESAJI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün NSosyal hesabını açmasının ardından, eşi Emine Erdoğan da NSosyal platformuna katıldı.

Yeni hesabından ilk paylaşımını yapan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "NSosyal'den merhaba. Yerli, milli ve bağımsız sosyal ağımızda yer almaktan büyük bir heyecan duyuyor; milletimize bu gururu yaşatan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bize ait bu güvenli dijital dünyada, birlikte düşünecek, üretecek ve geleceği ortak değerlerimizle şekillendireceğiz. NSosyal ile yepyeni bir yolculuğa hazırız."

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, "Başlıyoruz" etiketi ile Türk bayrağı ve roket emojileri de yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trump ortaya attı, Putin kabul etti: Barış masası için geri sayım!Hastanelerde yeni uygulama! Artık tüm Türkiye'de hayata geçiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hastanelerde yeni uygulama! Artık tüm Türkiye'de hayata geçiyor - GündemHastanelerde yeni uygulama! Artık tüm Türkiye'de hayata geçiyorBinlerce hektar alan küle dönmüştü: 5 kişi el ele verip yapmış! - Gündem5 kişi el ele verip kabusu yaşattıBahçeli'den Özgür Özel'in Aydın'da kullandığı ifadelere sert tepki: Selahattin Yılmaz dava arkadaşımdır - GündemÖzel'in sözleri Bahçeli'yi küplere bindirdiŞehit babası dolandırıcıların ağına düştü! Şehidin tazminatına da göz diktiler - GündemŞehit babası dolandırıcıların ağına düştü!'Terörsüz Türkiye' komisyonu öncesi Meclis önünde hareketli dakikalar! Beyaz Toros yakıldı... 1 kişi gözaltında - GündemMeclis'in önünde Beyaz Toros yaktı!4 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı! Suçu arabaya attı - Gündem4 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...