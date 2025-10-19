Hastalık riskini yüzde 44 azaltıyorlar: İşte kalbe en iyi gelen besinler

Son yapılan bir araştırma, işlenmemiş bitkisel gıdaları daha fazla tüketen kişilerin kalp hastalığı riskinin yüzde 44’e kadar azaldığını ortaya koydu. Beslenme kalitesinin kalp-damar sağlığı üzerindeki etkisini inceleyen ve bugüne kadar yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri olan araştırma, taze ve minimum düzeyde işlenmiş bitkisel besinleri tercih eden kişilerde kalp hastalığı riskinin belirgin şekilde düştüğünü gösterdi.

63 BİN 835 YETİŞKİNİ 9 YIL BOYUNCA İZLENDİ

Independent haberine göre; The Lancet Regional Health – Europe dergisinde yayımlanan araştırma, NutriNet-Santé halk sağlığı projesi kapsamında Fransa’daki 63 bin 835 yetişkini 9 yıl boyunca (medyan değer) izledi. Bulgulara göre, tam tahıllar, meyve, sebze ve baklagiller açısından zengin beslenen katılımcıların koroner arter hastalığı riski yüzde 44, genel kalp-damar hastalığı riski ise yüzde 32 oranında daha düşüktü.

KORONER ARTER RİSKİ YÜZDE 46

Beslenmelerini büyük ölçüde tatlandırılmış içecekler, rafine tahıllar, paketli ekmekler veya hazır bitkisel ürünler gibi aşırı işlenmiş gıdalara dayandıran katılımcıların; koroner arter hastalığı riski yüzde 46, genel kalp-damar hastalığı riski ise yüzde 38 daha yüksek çıktı.

INRAE, INSERM, Sorbonne Paris Nord Üniversitesi ve CNAM’den araştırmacılar, elde edilen sonuçların bitki bazlı beslenmenin kalp sağlığına olan etkisinin, hem besin kalitesine hem de endüstriyel işleme düzeyine bağlı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Araştırma yazarları, “Bu çalışmanın bulguları, beslenme kılavuzlarında hem gıdaların işlenme düzeyinin hem de beslenme kalitesinin dikkate alınmasının önemine yönelik kanıtlara yenisini ekliyor” ifadesini kullandı.

HASTALIĞI DÜŞÜRMEK, TEMİZ GIDAYLA DOĞRU ORANTILI

Çalışmaya göre, beslenmede işlenmemiş bitkisel gıdaların oranının yüzde 10 artması, kalp-damar hastalığı riskini yüzde 10 azaltıyor. Öte yandan, aşırı işlenmiş hayvansal ürünlerin yüzde 10 artışı, bu riski yüzde 24 oranında yükseltiyor.

Araştırmacılar, bu sonuçların taze, dondurulmuş veya minimum düzeyde işlenmiş bitkisel besinleri (meyve, sebze ve baklagiller gibi) teşvik ederken; tuz, şeker ve yağ oranı yüksek, endüstriyel ürünlerin sınırlandırılmasını öneren halk sağlığı rehberlerini desteklediğini vurguladı.

İŞLENMİŞ GIDALARDA BÜYÜK TEHLİKE

Aşırı işlenmiş gıdalar, çok sayıda endüstriyel aşamadan geçiyor ve aroma vericiler, emülgatörler ya da hidrojenize yağlar gibi katkı maddeleri içeriyor. Önceki araştırmalar bu tür ürünleri obezite ve diyabetle ilişkilendirmişti. Ancak bu çalışma, bitki bazlı beslenme kapsamında bu risklerin nasıl şekillendiğini inceleyen ilk büyük ölçekli araştırmalardan biri olma özelliğini taşıyor.

DİYABETE KARŞI DA ETKİLİ

Tam tahıllar, meyve, sebze ve baklagiller gibi sağlıklı, minimum düzeyde veya hiç işlenmemiş bitkisel besinler, daha önce yapılan çok sayıda çalışmada da kalp-damar sağlığıyla tutarlı biçimde ilişkilendiriliyor. Cambridge Üniversitesi’nin geçen ay yayımladığı bir başka araştırma da, meyve, sebze ve tam tahıl tüketimini artırmanın, kırmızı et ve şekerli içecekleri azaltmanın tip 2 diyabet riskini düşürdüğünü ortaya koymuştu.