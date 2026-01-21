Hatay’da depremde evi yıkılan, kanser ve diyaliz hastası eşi ile kızlarının evine yerleşen Ali Kaba, ikinci kez felaketi yaşadı. Bu kez de oturduğu evde yangın çıkan Kaba, “Depremde kız kardeşim, yeğenlerim ve çok kaybımız oldu. Kızımın evinin bodrum katını temizleyip yaşamaya başladık. Evde buzdolabı, televizyon, koltuklar, tavanlar her şey yandı” diye konuştu.

6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan, daha sonra müstakil bir evde yaşamaya başlayan Kaba ailesi bu kez yangın faciası ile karşı karşıya kaldı.

Facia üstüne facia yaşayan aile! İkinci kez evsiz kaldılar

Hatay’ın Antakya ilçesinde Ali Kaba ve ailesinin oturduğu müstakil evde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluşurken, buzdolabı, televizyon, koltuklar, tavanlar her şey yandı.

Facia üstüne facia yaşayan aile! İkinci kez evsiz kaldılar

Yangının çıktığı evde oturan Ali Kaba’nın 6 Şubat depremlerinde evinin yıkıldığı, kanser hastası eşiyle birlikte kızına yerleştiği öğrenildi.

Facia üstüne facia yaşayan aile! İkinci kez evsiz kaldılar

“TELEVİZYON, KOLTUKi TAVAN… HER ŞEY YANDI”

Depremzede Ali Kaba, yangın sonrasında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

Nasıl yandığını bilmiyoruz. Torunum evin kapısını simsiyah görünce o zaman kalkıp baktığımızda gördük. Kapıyı açtığımızda ev yanıyordu, ev içten içe yandı. Evin içerisine baktığımızda tavanlar, koltuklar, eşyalar hepsi yanmıştı. Biz içeriye dumandan dolayı geçemedik ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Evde buzdolabı, televizyon, koltuklar, tavanlar her şey yandı.

Facia üstüne facia yaşayan aile! İkinci kez evsiz kaldılar

“EŞİM HEM DİYALİZ HEM KANSER HASTASI”

“Depremde Emek Mahallesi'nde oturuyorduk ve evimiz yıkıldı. Sonra konteynerde yaşamaya başladık ama kalabalık olduğumuz için sığamadık” diye belirten Kaba, sözlerine şöyle devam etti:

Benim eşim hem diyaliz hem de kanser hastası olduğu için kızımın evinin bodrum katını temizleyip yaşamaya başladık. Depremde kız kardeşim, yeğenlerim ve çok kaybımız oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası