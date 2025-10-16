Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Betonları dökülen İBB köprüsü ölüm saçıyor

Betonları dökülen İBB köprüsü ölüm saçıyor

Esenyurt’taki Balıkyolu Köprüsü, beton parçalarının dökülmesi ve paslanmış demirlerin açığa çıkması nedeniyle ciddi güvenlik riskine yol açıyor. Vatandaşlar ağır tonajlı araç geçişlerinde köprünün sallandığını belirterek acil önlem çağrısı yaptı.

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde, TEM Otoyolu Avcılar Haramidere bağlantı yolu üzerinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait olan Balıkyolu Köprüsü tehlike saçıyor. Köprünün bazı yerlerinde beton parçaları düşerek demirler dışarı çıktı.

Vatandaşlar, köprüden ağır tonajlı araçlar geçtiği zaman yapının sallandığını ve zaman zaman beton parçalarının aşağıya düştüğünü söyledi. Her gün üzerinden ve altından binlerce aracın ve yayanın geçtiği köprü onarılmayı bekliyor. Köprünün alt kısmında dökülen beton ve paslanmış demirlerin açıkta kalması, hem görüntü kirliliğine hem de güvenlik riskine yol açıyor.

“BİZ BURDA SARSILIYORUZ”

Esnaf Halit Yetim “Yağışlı havalarda su, beton parçalarıyla beraber dökülüyor. Yani hem yolumuz hem çevremiz kirlendiği gibi bu köprünün ayakları da sarsıntılarda bayağı sallanıyor. Yüklü araçlar var, otobana giden yol burası. Limandan çıkan konteynerler, 30-40 tonluk araçlar geçerken biz burada sarsıntıyı hissedebiliyoruz.

Köprünün ayakları zaten dökülmek üzere. Tedbir alınması lazım. Yarın bir gün bu köprü deprem olmadan da yıkılsa burada bir facia olur” uyarısında bulundu.

