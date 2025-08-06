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Epstein'ın 7 katlı malikanesinden öyle şeyler çıktı ki... Sır perdesi aralandı, karanlık geçmişi gözler önünde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Epstein&#039;ın 7 katlı malikanesinden öyle şeyler çıktı ki... Sır perdesi aralandı, karanlık geçmişi gözler önünde
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yedi katlı malikanesinde ortaya çıkan mektup ve fotoğraflar, pedofili milyarder Jeffrey Epstein’ın ünlülerle ilişkileri ve karanlık hayatına dair çarpıcı ayrıntıları gün yüzüne çıkardı. Epstein'ın evinde çekilen kareler kan dondururken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, 2019 yılında hapishanede ölü bulunmuştu. 

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore gibi birçok ünlü ismin de adı geçerken New York Times gazetesi, olaya dair çarpıcı detayları ortaya çıkardı. 

Epstein'ın 7 katlı malikanesinden öyle şeyler çıktı ki... Sır perdesi aralandı, karanlık geçmişi gözler önünde - 1. Resim

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLARAK GÖNDERİLEN ÖZEL MEKTUPLAR 

Gazete, Epstein’ın Manhattan’daki 7 katlı malikanesinden daha önce gün yüzüne çıkmamış mektuplar ve fotoğraflar yayımladı. 
Mektuplar, 2016 yılında Epstein’ın 63. doğum günü için aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu arkadaşları tarafından hazırlanmış özel bir hediye olarak gönderildi. 

Epstein'ın 7 katlı malikanesinden öyle şeyler çıktı ki... Sır perdesi aralandı, karanlık geçmişi gözler önünde - 2. Resim

Gazeteye göre, bu mektuplar arasında eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, film yapımcısı Woody Allen, medya patronu Mortimer Zuckerman, düşünür Noam Chomsky ve eşi, MIT Media Lab eski direktörü Joichi Ito, fizikçi Lawrence M. Krauss ve Harvard’lı biyolog Martin Nowak gibi isimlerin notları yer alıyor.

''KAPALI BİR KUTU''

Barak ve eşi, mektuplarında Epstein’ı ''meraklı'' olarak tanımlarken pedofili milyarderin birçok kişi için kapalı bir kutu gibi olduğunu vurguluyor.

Yönetmen Woody Allen ise mektubunda Epstein’ın evinde verdiği yemeklerden bahsederken, hizmetlilerin genellikle genç kadınlar arasından seçildiğini kaydediyor. Öte yandan bu davetleri, ''politikacılar, bilim insanları, öğretmenler, komedyenler, gazeteciler ve hatta kraliyet üyelerinin'' katıldığı 'her zaman ilginç' buluşmalar olarak nitelendiriyor. 

PEDOFİLİ TEMALI ROMANIN İLK BASKISI BULUNUYOR

NYT’ın  paylaştığı fotoğraflar arasında Epstein’ın ofisinde yer alan doldurulmuş bir kaplan ve dikkat çekici şekilde sergilenen Vladimir Nabokov’un Lolita adlı pedofili temalı romanının ilk baskısı da bulunuyor.

Epstein'ın 7 katlı malikanesinden öyle şeyler çıktı ki... Sır perdesi aralandı, karanlık geçmişi gözler önünde - 5. Resim

Epstein’ın birçok kurbanın Epstein tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirttiği yer olan 'masaj odasında' ise çıplak kadın tabloları, büyükçe bir gümüş top ve zincir yer alıyor. 

Epstein'ın 7 katlı malikanesinden öyle şeyler çıktı ki... Sır perdesi aralandı, karanlık geçmişi gözler önünde - 4. Resim

EVİN HER KÖŞESİNDE ÜNLÜ İSİMLERLE FOTOĞRAFLARI VAR

Evin çeşitli bölümlerinde ise, Epstein’ın Papa II. Jean Paul, Mick Jagger, Elon Musk ve Fidel Castro, eski ABD Başkanı Bill Clinton, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump ve eşiyle çekilmiş fotoğraf kareleri bulunuyor. 
Öte yandan gazete tarafından yayımlanan görüntüler arasında Bill Gates’in imzaladığı çerçeveli bir dolar banknotu yer alıyor. Gates’in imzasıyla banknotun üzerine yazılan ''Yanılmışım'' notu dikkatleri üzerine çekiyor. 

Epstein'ın 7 katlı malikanesinden öyle şeyler çıktı ki... Sır perdesi aralandı, karanlık geçmişi gözler önünde - 3. Resim

Evin girişindeki gelinlik giymiş, elinde ip olan bir kadın heykeli ise Epstein’ın karanlık geçmişine adeta ışık tutuyor.

Epstein'ın 7 katlı malikanesinden öyle şeyler çıktı ki... Sır perdesi aralandı, karanlık geçmişi gözler önünde - 4. Resim

Yatak odasına çıkıldığında ise yatağının baş ucunda bir güvenlik kamerası bulunuyor. 

Epstein'ın 7 katlı malikanesinden öyle şeyler çıktı ki... Sır perdesi aralandı, karanlık geçmişi gözler önünde - 6. Resim

Epstein’ın şüpheli ölümü ve karanlık geçmişi çeşitli komplo teorilerine konu olurken, soruşturma devam ediyor.
Edinilen son bilgilere göre, ABD Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler, Jeffrey Epstein soruşturması ile ilgili olarak eski Başkan Bill Clinton ile eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da dahil olmak üzere bir dizi yüksek profilli eski hükümet yetkilisini Kongre'de ifade vermeye çağırdı.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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