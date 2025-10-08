ABD’nin Florida eyaletinde 13 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, okul tarafından verilen ChatGPT cihazına “Arkadaşımı nasıl öldürebilirim?” diye sorduğu iddiasıyla tutuklandı.

Volusia County Şerif Ofisi’nin açıklamasına göre olay, Southwestern Middle School’da meydana geldi.

Okuldaki bir görevli, eğitim kurumlarına yönelik çevrimiçi güvenlik izleme sistemi Gaggle tarafından gönderilen uyarı üzerine harekete geçti.

Uyarıda, bir öğrencinin okul tarafından verilen cihaz üzerinden ChatGPT’ye “Ders sırasında arkadaşımı nasıl öldürebilirim?” şeklinde bir soru yönelttiği kaydedildi.

POLİS HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri, Orlando’nun yaklaşık bir saat kuzeyinde bulunan Deland kentindeki okula giderek kimliği açıklanmayan öğrenciyle görüştü.

13 yaşındaki çocuk, olayın bir “şaka” olduğunu ve arkadaşını “sadece trollediğini” söyledi.

Yetkililer, öğrencinin gençlik gözaltı merkezine götürüldüğünü ve olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.

'BU TÜR ŞAKALAR KABUL EDİLEMEZ'

Volusia County Şerif Ofisi, olayın ardından yaptığı açıklamada, benzer vakaların artış gösterdiğine dikkat çekti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu, kampüste acil duruma neden olan bir başka ‘şaka’. Lütfen çocuklarınızla konuşun, aynı hatayı yapmasınlar.”

Florida yetkilileri, özellikle 2018’de Parkland’daki okul saldırısında 17 kişinin hayatını kaybettiği trajediyi hatırlatarak, tehdit içeren ifadelerin mizah olarak değerlendirilemeyeceğini iletti.

AI KULLANIMINDA GÜVENLİK ALARMI

Uzmanlara göre olay, okullarda yapay zekâ araçlarının kullanımında daha sıkı denetim ihtiyacını gündeme getirdi.

Gaggle ve benzeri çevrimiçi takip sistemleri, öğrencilerin okul cihazlarında tehlikeli ifadeleri tespit ederek yetkililere otomatik uyarı gönderiyor.

Olay sonrası bazı ABD eğitim kurumlarında ChatGPT ve benzeri yapay zekâ araçlarının erişim politikalarının gözden geçirilmesi bekleniyor.