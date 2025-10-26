Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Harry Potter 4. Ateş Kadehi neden kaldırıldı?

Harry Potter 4. Ateş Kadehi neden kaldırıldı?

Harry Potter 4. Ateş Kadehi neden kaldırıldı?
Harry Potter serisinin dördüncü filmi "Harry Potter ve Ateş Kadehi", bazı dijital platformlardan kaldırılınca hayranları büyük şaşkınlık yaşadı. Üçbüyücü Turnuvası ve Voldermort'un yeniden ortaya çıkışını anlatan film, yayından kaldırılmasının ardından bazı ülkelerde yasaklanma tartışmalarıyla gündemde geniş yankı uyandırdı.

J.K. Rowling'in kaleminden çıkan ve serinin dönüm noktalarından biri olarak görülen "Harry Potter ve Ateş Kadehi", yıllardır büyüleyici atmosferiyle izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Ancak son zamanlarda filmin bazı dijital platformlarda yer almaması, hayranların aklına "Harry Potter 4. Ateş Kadehi neden kaldırıldı?" sorusunun

oluşmasına neden oldu. 

Harry Potter 20 yıl sonra yeniden sinemada

HARRY POTTER 4. ATEŞ KADEHİ NEDEN KALDIRILDI?

“Harry Potter ve Ateş Kadehi”nin bazı dijital servislerinden kaldırılması, izleyiciler arasında filmin yasaklandığı yönünde yanlış bir izlenim oluşturdu. Aslında yapım, dünya genelinde herhangi bir yasakla karşı karşıya değildir. 

Örneğin, BluTV'de 2025 Şubat ayında yayından kaldırılması, Warner Bros'un dönemsel lisans sözleşmelerinin sona ermesi nedenyle gerçekleşti. 

Genç zenginlerde 1 numara

Harry Potter filmlerinin bazı dijital platformlardan kaldırılması, fimlerin lisans sürelerinin sona ermesi ve telif haklarının korunması amacıyla alınan geçirci bir ticari kararıdır. Bu durum filmlerin fiilen yasaklandığı anlamına gelmemektedir. 

“Harry Potter ve Ateş Kadehi” filmi dünya genelinde herhangi bir ülkede resmi olarak yasaklanmamıştır. 

Bakan Tunç'tan PKK'nın kararının ardından ilk açıklama: Terörsüz Türkiye idealine her zamankinden yakınız
