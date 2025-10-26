VGM burs sonuçları açıklandı mı? Gözler 2025 VGM yükseköğrenim ve ortaöğretim burs sonucuna çevrildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), her sene gem ortaöğretim hem de yükseköğretim düzeyindeki öğrencilere maddi imkan sağlıyor.

Üniversite öğrencileri için burs başvuru süreci devam ederken, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki başvurular 15 ekim 2025 itibarıyla sona erdi. Şu an ise gözler, başvuru sonuçlarının duyurulacağı takvime çevrildi.

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmamıştır. İlköğretim ve ortaöğretim (ortaokul ve lise) öğrencileri için burs başvuruları 15 Ekim 2025, 23:59 itibariyle tamamlandı. Sonuçlar ise www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.

Şu an için VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili bir açıklama gelmedi. Sonuç tarihi açıklandığı zaman haberlerimize ekleyeceğiz.

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2025 – 2026 eğitim yılında yükseköğretim öğrencileri için burs başvuruları 21 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

Bu sene için ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.