Haberler > Haberler > VGM burs başvuruları başladı! Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için üniversite öğrencilerine yönelik burs başvurularını başlattı. Yükseköğrenim öğrencilerine aylık 3 bin TL destek sağlayacak olan burs programı, maddi durumu yetersiz öğrencilere karşılıksız olarak verilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı için belirlediği burs tutarına göre yükseköğrenim öğrencilerine her ay 3 bin TL, ortaöğrenim öğrencilerine ise 1.250 TL ödeme yapılacak. Burslar eğitim yılı boyunca 8 ay boyunca ödenecek.

VGM burs başvuruları başladı! Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 1. Resim

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2025-2026 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvurularını 21 Ekim itibarıyla başlattı.

Üniversite öğrencilerine yönelik burs başvuruları 31 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme aşaması başlayacak ve sonuçlar VGM’nin resmi internet sitesinden duyurulacak. 

VGM burs başvuruları başladı! Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 2. Resim

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM yükseköğrenim bursuna başvurmak isteyen öğrenciler, başvurularını yalnızca çevrim içi olarak vgm.gov.tr adresi üzerinden yapabiliyor. Adayların sistemde yer alan başvuru formunu dikkatlice doldurması ve iletişim, eğitim, gelir durumu gibi bilgileri doğru şekilde beyan etmesi gerekiyor.

Başvuru sırasında hatalı veya yanıltıcı bilgi veren öğrencilerin müracaatları geçersiz sayılacak. Başvuru ekranı üzerinden işlemlerini tamamlayan öğrenciler, sistemden başvuru durumlarını takip edebilecek.

VGM burs başvuruları başladı! Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 3. Resim

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan yükseköğrenim bursundan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, maddi desteğe ihtiyaç duyan ön lisans ve lisans öğrencileri yararlanabiliyor. Sürekli bir işte çalışan, asgari ücret düzeyinde gelir elde eden, kamu kurumlarından karşılıksız burs alan veya ek süreyle öğrenim gören öğrenciler burs imkanından faydalanamıyor.

Yabancı uyruklu öğrenciler, askeri okul ve Polis Akademisi öğrencileri ile önceki yıl başarısızlık nedeniyle bursu kesilen adaylar da başvuru yapamıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

