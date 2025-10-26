Antalyaspor - Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar

Antalyaspor'da Abdullah, Paal, Bünyamin, Dzhikiia, Van de Streek, Ceesay, Gueye, Giannetti, Doğukan, Saric ilk 11'lerde yer alırken Başakşehir'de Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Umut, Yusuf, Crespo, Da Costa, Shomurodov. gibi isimler karşılaşmada mücadele ediyor.

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Antalyaspor - Başakşehir maçının ikinci yarısında Başakşehir'in 3-0'llık skor üstünlüğü ile devam ediyor.

Antalyaspor henüz topu fileye havalandıramazken Başakşehir'in üstün oyununu sürdürerek 3-0 skorla öne geçiyor.

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

Antalyaspor - Başakşehir maçında gol perdesi 5. dakikada Miguel Crespo ile açılırken, 22.dakikada Eldor Shomurodov ve Miguel Crespo takımını öne geçirdi.

29. dakikada Doğukan Sinik, 45.dakikada ise Nuno Da Costa ve Yusuf Sarı skor tabelasını değiştirdi. İkinci yarıda 46.dakikada Mouhammed El Bachie Gueye, Engin Poyraz ve Efe Yıldırım'ın yerine oyuna girdi. 53 dakikada Nuno Da Costa ve Yusuf Sarı birer gol daha kaydetti.

60. dakikada Miguel Crespo ve Yusuf Sarı yerlerini Amine Harit ve Deniz Turuç'a bıraktı.