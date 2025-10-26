Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalyaspor - Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar

- Güncelleme:
Antalyaspor - Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar
Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, Başakşehir ile mücadele ediyor. Antalyaspor'un ev sahipliğinde oynanacak mücadele 14.30'da başladı. Mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. Peki, Antalyaspor - Başakşehir maçı kaç kaç bitti? İşte maç özeti ve skorlar...

Antalyaspor'da Abdullah, Paal, Bünyamin, Dzhikiia, Van de Streek, Ceesay, Gueye, Giannetti, Doğukan, Saric ilk 11'lerde yer alırken  Başakşehir'de Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Umut, Yusuf, Crespo, Da Costa, Shomurodov. gibi isimler karşılaşmada mücadele ediyor.

Antalyaspor - Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar - 1. Resim

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Antalyaspor - Başakşehir maçının ikinci yarısında Başakşehir'in 3-0'llık skor üstünlüğü ile devam ediyor.

Antalyaspor henüz topu fileye havalandıramazken Başakşehir'in üstün oyununu sürdürerek 3-0 skorla öne geçiyor. 

Antalyaspor - Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar - 2. Resim

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

Antalyaspor - Başakşehir maçında gol perdesi 5. dakikada Miguel Crespo ile açılırken, 22.dakikada Eldor Shomurodov ve Miguel Crespo takımını öne geçirdi.

29. dakikada Doğukan Sinik, 45.dakikada ise Nuno Da Costa ve Yusuf Sarı skor tabelasını değiştirdi. İkinci yarıda 46.dakikada Mouhammed El Bachie Gueye, Engin Poyraz ve Efe Yıldırım'ın yerine oyuna girdi. 53 dakikada Nuno Da Costa ve Yusuf Sarı birer gol daha kaydetti. 

60. dakikada Miguel Crespo ve Yusuf Sarı yerlerini Amine Harit ve Deniz Turuç'a bıraktı. 

Antalya'da düğün davetlileri şoke oldu! Damada takılanlar ağızları açık bıraktı: arsa, ev, araba...
