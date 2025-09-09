Türkiye'nin yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ay-yıldızlılar Polonya'yı devirerek tarih yazdı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) yoluna namağlup devam ediyor. Çeyrek final maçında Polonya'yı 91-77 mağlup eden Türkiye, adını yarı finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar tam 24 yıl sonra EuroBasket'te son dörde kalırken, "Türkiye'nin yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda?" soruları da merak ediliyor.

TÜRKİYE'NİN YARI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin EuroBasket 2025 yarı final maçı için geri sayım başladı. A Milliler, 12 Eylül Cuma günü Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı henüz netleşmezken, gözler Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) gelecek açıklamalara çevrildi.

AY-YILDIZLILAR POLONYA'YI DEVİREREK TARİH YAZDI

İlk periyotta Polonya köşelerden kaydettiği 3 sayılık basketlerle skor üretirken, A Milli Takım ise organize hücumlar sonucunda pota altından etkili oldu. Başa baş bir mücadeleye sahne olan müsabakanın ilk çeyreği 19-19 berabere tamamlandı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan Türkiye, 5 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 36-26. Kalan bölümde farkı açan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 46-32 üstün gitti. İlk periyotta hiç isabet bulamayan Alperen Şengün, ikinci çeyrekte 10 sayı kaydetti.

Üçüncü periyotta da hız kesmeyen A Milli Takım, dış atışlardan bulduğu basketlerle 27. dakikada farkı 21 sayıya kadar çıkardı: 61-40. Kalan bölümde biraz toparlanan Polonya farkı 15'e indirdi ve milliler son bölüme 65-50 önde girdi.

Son çeyrekte Türkiye, Larkin ile skor üretti. Milli takıma Loyd'un etkili oyunuyla karşılık veren Polonya, 37. dakikada farkı 8'e indirdi: 78-70. Kalan bölümde Şehmus Hazer, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi ile dış atışlardan kritik basketler bulan ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 91-77 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.