Türkiye-Hırvatistan Ümit Milli takım maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri TFF tarafından paylaşıldı!

Türkiye-Hırvatistan Ümit Milli takım maçı hangi kanalda, saat kaçta belli oldu. Trabzon’un ev sahipliği yapacağı mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümit Milli Takımımız, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemeleri kapsamındaki Hırvatistan mücadelesini canlı olarak TFF YouTube kanalından yayınlayacak. Canlı yayın şifresiz ve ücretsiz izlenebilecek.

Türkiye-Hırvatistan Ümit Milli takım maçını canlı izlemek için tıklayınız.

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park’ta oynanacak Türkiye-Hırvatistan maçı 9 Eylül 2025 Salı günü saat 20.00’de başlayacak. Ay-yıldızlı gençler, sahadaki yerlerini alarak grup elemelerinin ilk sınavını verecek.

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇ BİLETLERİ ÜCRETLİ Mİ?

Taraftarlar, Ümit Milli Takımın Hırvatistan ile oynayacağı maçı ücretsiz olarak izleyebilecek. Passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden biletler temin edilebilecek. Maç günü stadyum gişelerinden de bilet almak mümkün.

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇ KADROSU

Ümit Milli Takımımızın Hırvatistan maçı aday kadrosu:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.)

Defans: Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Ada İbik (Manisa FK), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor)

Orta Saha: Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Eyüp Aydın (Galatasaray A.Ş.), Baran Ali Gezek (Zecorner Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Cihan Çanak (Trabzonspor A.Ş.), Emre Demir (Sakaryaspor A.Ş.)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Hesap.com Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)

Teknik Direktör: Egemen Korkmaz