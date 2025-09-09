Türkiye - Polonya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli basketbol maçı canlı yayın bilgileri netleşti

Türkiye - Polonya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak netlik kazanmış durumda. Tarihi galibiyetin ardından gözler, ay-yıldızlı ekibimizin çeyrek finalde karşılaşacağı rakibe çevrilmişti. Bosna Hersek’i mağlup eden Polonya, Türkiye’nin çeyrek finaldeki rakibi oldu. Basketbolseverler Milli basketbol maçı canlı yayın bilgilerini merak ediyor.

TÜRKİYE POLONYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroBasket 2025 heyecanı tüm hızıyla sürerken, 12 Dev Adam çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Türkiye - Polonya basketbol maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MİLLİ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Polonya arasında oynanacak çeyrek final karşılaşması 9 Eylül 2025 Salı günü gerçekleştirilecek. Basketbol severlerin sabırsızlıkla beklediği Milli basketbol maçı bugün saat 17.00’de başlayacak. Ay-yıldızlı ekibin yarı final için sahaya çıkacağı karşılaşma için geri sayım başladı!

MİLLİ BASKETBOL MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

EuroBasket 2025 çeyrek finalinde oynanacak Türkiye Polonya maçı TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz olarak ekrana gelecek.12 Dev Adam’ın Polonya karşısında vereceği mücadele, hem ekran başında hem de salonda büyük coşkuyla takip edilecek.