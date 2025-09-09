Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye - Polonya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli basketbol maçı canlı yayın bilgileri netleşti

Türkiye - Polonya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli basketbol maçı canlı yayın bilgileri netleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye - Polonya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli basketbol maçı canlı yayın bilgileri netleşti
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye - Polonya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta belli oldu! 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası EuroBasket 2025'te heyecan doruğa ulaştı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, son 16 turunda İsveç’i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Şimdi ise Milli basketbol maçı canlı yayın bilgileri merakla araştırılıyor.

Türkiye - Polonya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak netlik kazanmış durumda. Tarihi galibiyetin ardından gözler, ay-yıldızlı ekibimizin çeyrek finalde karşılaşacağı rakibe çevrilmişti. Bosna Hersek’i mağlup eden Polonya, Türkiye’nin çeyrek finaldeki rakibi oldu. Basketbolseverler Milli basketbol maçı canlı yayın bilgilerini merak ediyor.

Türkiye - Polonya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli basketbol maçı canlı yayın bilgileri netleşti - 1. Resim

TÜRKİYE POLONYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroBasket 2025 heyecanı tüm hızıyla sürerken, 12 Dev Adam çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Türkiye - Polonya basketbol maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. 

Türkiye - Polonya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli basketbol maçı canlı yayın bilgileri netleşti - 2. Resim

MİLLİ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Polonya arasında oynanacak çeyrek final karşılaşması 9 Eylül 2025 Salı günü gerçekleştirilecek. Basketbol severlerin sabırsızlıkla beklediği Milli basketbol maçı bugün saat 17.00’de başlayacak. Ay-yıldızlı ekibin yarı final için sahaya çıkacağı karşılaşma için geri sayım başladı!

Türkiye - Polonya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli basketbol maçı canlı yayın bilgileri netleşti - 3. Resim

MİLLİ BASKETBOL MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

EuroBasket 2025 çeyrek finalinde oynanacak Türkiye Polonya maçı TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz olarak ekrana gelecek.12 Dev Adam’ın Polonya karşısında vereceği mücadele, hem ekran başında hem de salonda büyük coşkuyla takip edilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Taha Kılınak kimdir, bulundu mu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Taha Kılınak kimdir, bulundu mu? - HaberlerTaha Kılınak kimdir, bulundu mu?İzmir SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, nerede? - Haberlerİzmir SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, nerede?Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon tarihi netleşmeye başladı! - HaberlerTeşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon tarihi netleşmeye başladı!Yurt dışına çıkış harcına zam: 2025 yurt dışına çıkış harcı ne kadar, kaç TL oldu? - HaberlerYurt dışı çıkış harcı arttırıldıTeheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekat? - HaberlerTeheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekat?Okullarda zil çalacak mı? Zilsiz okul projesi hakkında neler biliyoruz? - HaberlerOkullarda zil çalacak mı? Zilsiz okul projesi hakkında neler biliyoruz?
Sonraki Haber Yükleniyor...