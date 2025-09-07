A Milli Basketbol Takımı çeyrek finaldeki rakibi kim? Polonya mı, Bosna Hersek mi!
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi merak ediliyor. Polonya - Bosna Hersek ile karşılaştı, kazanan takip 12 Dev Adam ile eşleşti. Peki Polonya - Bosna Hersek maçını kim kazandı, A Milli Basketbol Takımı çeyrek finaldeki rakibi kim oldu, Polonya mı, Bosna Hersek mi? İşte detaylar...
Avrupa Şampiyonası'nda İsveç'i de mağlup ederek çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi merak konusuydu. Polonya - Bosna Hersek maçı sonrası kazanan takım ile eşleşecektik. Maç bitti, peki A Milli Basketbol Takımı çeyrek finaldeki rakibi kim oldu? Polonya mı, Bosna Hersek mi? Rakip belli işte son gelişmeler...
A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİ KİM?
A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 çeyrek finalindeki rakibi, parkeden 80-72 üstünlükle ayrılan Polonya oldu.
A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Basketbol Takımı, çeyrek finalde Polonya ile 9 Eylül Salı günü maç yapacak.
