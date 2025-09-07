Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > A Milli Basketbol Takımı çeyrek finaldeki rakibi kim? Polonya mı, Bosna Hersek mi!

A Milli Basketbol Takımı çeyrek finaldeki rakibi kim? Polonya mı, Bosna Hersek mi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
A Milli Basketbol Takımı çeyrek finaldeki rakibi kim? Polonya mı, Bosna Hersek mi!
Basketbol, A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket, Polonya, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi merak ediliyor. Polonya - Bosna Hersek ile karşılaştı, kazanan takip 12 Dev Adam ile eşleşti. Peki Polonya - Bosna Hersek maçını kim kazandı, A Milli Basketbol Takımı çeyrek finaldeki rakibi kim oldu, Polonya mı, Bosna Hersek mi? İşte detaylar...

Avrupa Şampiyonası'nda İsveç'i de mağlup ederek çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi merak konusuydu. Polonya - Bosna Hersek maçı sonrası kazanan takım ile eşleşecektik. Maç bitti, peki A Milli Basketbol Takımı çeyrek finaldeki rakibi kim oldu? Polonya mı, Bosna Hersek mi? Rakip belli işte son gelişmeler...

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİ KİM? 

A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 çeyrek finalindeki rakibi, parkeden 80-72 üstünlükle ayrılan Polonya oldu. 

A Milli Basketbol Takımı çeyrek finaldeki rakibi kim? Polonya mı, Bosna Hersek mi! - 1. Resim

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Basketbol Takımı, çeyrek finalde Polonya ile 9 Eylül Salı günü maç yapacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Akılalmaz ölüm! Mamalar devrildi zannettiler, acı gerçeği sabah gördülerKabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor: 3 kritik konu masada!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KPSS puan hesapla 2025: KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? - HaberlerKPSS puan hesapla 2025: KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?Sivas büyükşehir mi? - HaberlerSivas büyükşehir mi?Hasankeyf nerede? - HaberlerHasankeyf nerede?Balıkesir büyükşehir mi? - HaberlerBalıkesir büyükşehir mi?2025 KPSS lisans sınav yorumları: KPSS Lisans sınavı nasıldı, zor muydu kolay mıydı? - Haberler2025 KPSS lisans sınav yorumları: KPSS Lisans sınavı nasıldı, zor muydu kolay mıydı?KPSS soru kitapçığı yayınlandı mı, cevap anahtarı açıkladı mı? - HaberlerKPSS soru kitapçığı yayınlandı mı, cevap anahtarı açıkladı mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...