Türkiye Polonya'yı yenerse yarı finalde rakibi kim olacak?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), çeyrek final heyecanına sahne olurken Türkiye'nin Polonya karşısındaki performansı madalya yolunu açabilir.

Ergin Ataman yönetimindeki Ay-yıldızlılar, turnuvada 6'da 6 yaparak Almanya ile birlikte namağlup iki takımdan biri konumunda. Polonya galibiyeti, 24 yıl sonra yarı finale yükselme fırsatı sunarken muhtemel rakipler de merak ediliyor.

TÜRKİYE POLONYA'YI YENERSE YARI FİNALDE RAKİBİ KİM OLACAK?

Türkiye Polonya'yı yenerse yarı finalde rakibi, EuroBasket 2025 eşleşmelerine göre Litvanya-Yunanistan çeyrek final maçının galibi olacak. Litvanya-Yunanistan maçı 9 Eylül 2025 Salı günü 21.00'de oynanacak. Maçın galibi Türkiye-Polonya maçının galibiyle yarı final mücadelesine çıkacak.

Litvanya, son 16 turunda Letonya'yı 88-79 yenerek çeyrek finale yükseldi, Yunanistan ise İsrail'i 84-79'la eleyerek güçlü bir performans sergiledi.

Türkiye'nin namağlup serisini sürdürmesi halinde, 1957'den beri ilk kez 7'de 7 yapma şansı var. Bu, yarı finalde Litvanya veya Yunanistan'la eşleşme ihtimalini artırıyor.

TÜRKİYE POLONYA BASKETBOL MAÇI ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Türkiye Polonya basketbol maçı detayları, 9 Eylül Salı günü saat 17.00'de Arena Riga'da oynanacak. TRT 1'den şifresiz canlı yayınlanacak çeyrek final mücadelesinde 12 Dev Adam namağlup serisini sürdürmek için sahada olacak.

Polonya, son 16'da Bosna Hersek'i 80-72 yendi. Türkiye ise İsveç'i 85-79'la eleyerek 6'da 6 yaptı.

Türkiye Polonya basketbol maçı detayları, geçmiş karşılaşmalara da dayanıyor. İki takımın oynadığı 9 maçta Polonya 7, Türkiye 2 galibiyet aldı.

12 Dev Adam, Sırbistan'ı 95-90 yenerek grubu lider bitirdi. Polonya ise D Grubu'nu ikinci tamamladı. Bu mücadele, Türkiye'nin 24 yıl sonra yarı finale çıkma şansını belirleyecek.

Polonya ise 2022'de düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'na dördüncü olarak yarı finalde veda etmişti.

EURO BASKET YARI FİNAL VE FİNAL TARİHLERİ

Euro Basket yarı final ve final tarihleri, 12 Eylül Cuma günü yarı finallerle başlayacak. İki maçın ardından kazananlar ve kaybedenler 14 Eylül Pazar günü final ve üçüncülük maçında karşılaşacak.