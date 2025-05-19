Seyahat ederken melodi duymak ister misiniz? Türkiye'de melodili yol hayata geçirildi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasının Türkiye'de hayata geçirildiğini açıkladı. Bu yolda sabit hızda seyreden araçlarda Mozart'ın Türk Marşı bestesi duyulacak. Yapılan açıklamanın ardından melodili yolun konumuna dair araştırmalar hız kazandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen melodili yol uygulaması ilk kez Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayata geçirildi.

MELODİLİ YOL NEREDE?

Bakan Uraloğlu, Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü (Ankara) sorumluluğundaki Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nun 21'inci kilometresinde yer alan Eymir köyü mevkisinde melodili yol uygulamasının başlatıldığını açıkladı.

MOZART TÜRK MARŞI BESTESİ DUYULACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen melodili yol uygulaması ile yol yüzeyine belirli aralıklarla yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar sayesinde araçların geçişi sırasında oluşan titreşim ve ses üretme prensibine bağlı olarak Mozart’ın Türk Marşı bestesi araç içinden duyulacak.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada sabit hızda ilerleyen araçlarda melodi sesinin duyulacağını belirterek, "Bu oyuklar veya işaretlemeler, araçların belirli bir hızla geçtiği takdirde müzikal bir melodi oluşturacak şekilde tasarlanıyor. Yüzeydeki her bir oyuk veya işaretleme, farklı frekansta bir nota verecek şekilde konumlandırılıyor. Sürücü sabit hızla seyrettiğinde, oluşan titreşim ve sesler birleşerek hedeflenen ezginin duyulmasını sağlıyor" ifadesinde bulundu.