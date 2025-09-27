Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ergin Ataman'dan Osimhen çıkışı: Tamam da, hepsi Süper Lig için mi?

Ergin Ataman'dan Osimhen çıkışı: Tamam da, hepsi Süper Lig için mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam'ın Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray'ın flaş transferi Victor Osimhen'e ödenen tarihi bonservis üzerinden "Avrupa'da başarı" tartışmasının fitilini ateşledi. Ataman, "Bu kadar yatırıma Avrupa'da gelen en ufak bir derece yok" dedi.

EuroBasket 2025'i gümüş madalyayla tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye'de basketbola oranla çok daha fazla yatırım yapılmasına karşın futbolda Avrupa başarısı kazanılamamasına sitem etti.

"BÜTÜN BUNLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLMAK İÇİN Mİ?"

S Sport'a röportaj veren deneyimli antrenör, Türkiye'de bir futbol çılgınlığı olduğunu belirterek, "Bu kadar yatırıma Avrupa'da gelen en ufak bir derece yok. Türkiye'de futbolun bir ekonomisi var. Harcanan milyonlarca dolar var ama Avrupa'da başarı yok. Benim de takımım Galatasaray, Osimhen'e 80 milyon euro. Tamam da, güzel de, Türkiye şampiyonu olmak için mi bütün bunlar?" dedi.

"SÜREKLİ KONUŞULAN HAKEMLER"

Her maç sonrası yapılan hakem yönetimi eleştirilerine vurgu yapan Ergin Ataman, "Benim için kıstas Avrupa'da başarılı olmak. Avrupa'da katıldığın bir kupada yarı final oynayabilmek, illa şampiyon olmak şart değil. Yıllardır bu sağlanmıyor. Futboldaki o kısır çekişme, hakem çekişmesi... İşte yok yapı var, hakem var. Sürekli konuşulan şey hakem" ifadelerini kullandı.

"SORUN ORADA"

2025-2026 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ni ikinci sırada tamamlayan ve ING Türkiye Kupası finalisti olan Beşiktaş Gain arasında oyananan 38'inci Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı hakkında Ergin Ataman, "Fenerbahçe - Beşiktaş maçını televizyondan izledim. Müthiş bir atmosfer. Oraya o soruları soracak gazetecileri yollamıyorlar. Sorun orada" şeklinde konuştu.

 

