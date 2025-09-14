Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ergin Ataman'ın büyük üzüntüsü: Gözleri doldu

- Güncelleme:
Ergin Ataman&#039;ın büyük üzüntüsü: Gözleri doldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya kaybettiğimiz maçın ardından duygusal anlar yaşadı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket finalindeki Almanya maçının ardından duygu dolu anlar yaşadı.

12 Dev Adam, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya kaybetti ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

ATAMAN'IN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, yenilginin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Ergin Ataman'ın maç sonrası gözyaşlarına hakim olmakta zorlandığı görüldü.

Ergin Ataman'ın büyük üzüntüsü: Gözleri doldu - 1. Resim

KUPA SEREMONİSİ

Arena Riga'daki EuroBasket 2025 finalinin ardından kupa seremonisi düzenlendi.

Törende ilk olarak Avrupa ikincisi A Milli Takım'ın oyuncularına ve başantrenör Ergin Ataman'a gümüş madalyaları verildi.

Ardından Avrupa şampiyonu Almanya'da oyunculara ve teknik ekibe altın madalyaları takdim edildi.

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, şampiyonluk kupasını Almanya'nın kaptanı Dennis Schröder'e verdi. Schröder, takım arkadaşlarıyla kupayı havaya kaldırdı.

EUROBASKET'İN EN İYİ KOÇU SEÇİLDİ

Milli Takımımızın başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2025’in en iyi koçu seçildi.

"ELİMİZDEKİ MAÇI KAYBETTİK"

Almanya'yı tebrik eden Ergin Ataman, "Avrupa Şampiyonası boyunca basın toplantılarında hep konuştum. Şu an söyleyeceğim bir şey yok çünkü elimizde olan ve kontrol ettiğimiz maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Yenildiğimde pozitif düşünemem. Belki yarından sonra turnuvayla ilgili analiz yapabilirim. Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

"YETKİLİLERLE DEĞERLENDİRMEYİ YAPARIZ"

Müsabakanın büyük bölümünde üstün oynadıklarını vurgulayan 59 yaşındaki başantrenör, "Çok üzgünüm çünkü böylesine önemli bir finali son 2 dakikaya kadar önde götürüp son saniyelerde kaybetmek ilerisi için herhangi bir yorum yapmamı engelliyor. Önümüzdeki günlerde yetkililerle değerlendirmeyi yaparız." diye konuştu.

