Haberler > 3. Sayfa > İzmir'de işçi servisiyle ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de işçi servisiyle ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü Veysi Ekin olay yerinde hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Sabah saat 08.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Armutlu mevkiinde Turgutlu yönüne ilerleyen Mehmet Budak (49) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen Veysi Ekin (45) yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

İzmir'de işçi servisiyle ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

1 ÖLÜ, 13 YARALI

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç sürücüsü Veysi Ekin olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü ve araçta bulunan 12 yolcu yaralandı.

İzmir'de işçi servisiyle ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Turgutlu istikametinde trafik uzun süre aksarken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

