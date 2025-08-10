İstanbul'da kaza! Alkollü sürücü park halindeki tıra çaptı, yaralılar var

Kaza, saat 02.30 sıralarında Metris Esenler Bağlantı Yolu’nda meydana geldi. Fatih A. tarafından yakıtı bittiği için emniyet şeridine park edilen kamyonete, aynı istikamete seyir halinde olan Muhammed Emir Ö. (21) idaresindeki hafif ticari araç çarptı.

Kazanın etkisiyle kamyonet savrularak yol kenarında bekleyen Fatih A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Muhammed Emir Ö. (21) araç içerisine sıkışırken araçta yolcu konumunda bulunan bir şahıs da yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisine sıkışan Muhammed Emir Ö. (21) bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası, Muhammed Emir Ö.’nün alkollü araç kullandığı anlaşıldı.



Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Polis ekipleri yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normalde döndü.