Haberler > 3. Sayfa > Festival yolunda facia! Tokat’ta aynı aileden 4 kişi can verdi

Festival yolunda facia! Tokat’ta aynı aileden 4 kişi can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat’ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Vefat eden aynı aileden 4 kişinin memleketleri Almus'un Kolköy festivaline katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Önceki gün Zile-Alaca karayolu Büyükkürayün mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücü Emrah Çelik, eşi Şeyma Nur Çelik, 2 aylık bebekleri Elanur Çelik ve otomobilde bulunan Döndü Pulat hayatını kaybetmiş, 3 yaşındaki çocukları E. Çelik ile diğer otomobil sürücüsü Ö.S. ağır yaralanmıştı. 

Festival yolunda facia! Tokat’ta aynı aileden 4 kişi can verdi - 1. Resim

FESTİVAL YOLUNDA ACI ÖLÜM

Bursa'dan, Kolköy'de düzenlenen festival için köylerine gittikleri öğrenilen aile fertlerinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 

Festival yolunda facia! Tokat’ta aynı aileden 4 kişi can verdi - 2. Resim

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kolköy Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, hayatını kaybeden 4 kişi köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken cenazeler nedeniyle köyde yapılması planlanan festivalin iptal olduğu öğrenildi.

Festival yolunda facia! Tokat’ta aynı aileden 4 kişi can verdi - 3. Resim

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Öte yandan kaza, 07.20 sıralarında Zile-Alaca karayolu 2’nci kilometre uzaklıkta Büyükkürayün mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ö. S. (44) idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen nedenle Emrah Çelik (32) yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Festival yolunda facia! Tokat’ta aynı aileden 4 kişi can verdi - 4. Resim

