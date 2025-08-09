Sapanca Gölü'nde acı kayıp: 21 gün önce evlendi, dalışta can verdi

Acı olay dün, Sapanca Gölü'nde meydana geldi. Temizlik çalışmalarına katılan Melikcan Yenişen feci şekilde hayatını kaybetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü'nden temin edilen içme suyunun kalitesini korumak için başlattığı temizlik çalışmaları çerçevesinde, profesyonel dalgıç ekibi ile 2 bin 500 metrelik hat içinde devam eden çalışmalarda doğal yollar ile oluşan tortu ve bitkiler vakum yöntemi ile temizleniyordu.

TEMİZLİK DALIŞI FACİA İLE SONLANDI

SASKİ'de dalgıç hizmeti veren Melikcan Yenişen (31), su altında devam eden temizlik çalışmaları için göle dalış yaptı. Yenişen, 14 metrede derinlikten su yüzeyine çıkamadı. Diğer dalgıç arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Yenişen, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

GERİYE GÖRÜNTÜLERİ KALDI

21 gün önce evlenen Yenişen'den geriye, sosyal medya hesabında paylaştığı su altı görüntüleri kaldı. Yenişen'in suda yediği vurgun neticesinde hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yenişen'in cenazesi, ailesi tarafından memleketi Kocaeli'nin Kartepe ilçesine getirildi. Uzuntarla Merkez Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Yenişen'in ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman katıldı. Öğle namazına müteakip, kılınan cenaze namazının ardından, Yenişen'in naaşı toprağa verildi.