Aile faciası! Babasına bıçakla saldırdı, tüfekle öldürüldü
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Şanlıurfa'da uyuşturucu bağımlısı genç, bıçakla saldırdığı babası tarafından tüfekle öldürüldü.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Kırkpınar Mahallesinde iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı Müslüm H. (26) ile babası Mahmut H. (61) arasında tartışma çıktı.
BIÇAKLA SALDIRDI, TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ
Tartışmanın ardından babasına bıçakla saldıran genç, tüfekle vurularak ağır yaralandı. Babası tarafından vurulan gencin yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç adam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
GÖZALTINDA
Baba Mahmut H., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Müslüm H.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar