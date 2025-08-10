Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kars'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kars'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kars’ta korkunç bir kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kars-Ani karayolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Ani’den Kars’a seyir halindeki iki römorklu traktöre, süt taşıyan kamyonet çarptı. Kamyonetten koparak yola düşen süt deposuna çarpmamak için kaçan otomobil ise yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Kars'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

1 ÖLÜ 4 YARALI

Kazada 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri yol güvenliğini alarak trafiğe tek şeritten verirken, sağlık ve itfaiye ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralılardan B.İ., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

