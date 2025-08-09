Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Ölümü böyle çağırdı! Kilometrelerce ters şeritte ilerledi

Ölümü böyle çağırdı! Kilometrelerce ters şeritte ilerledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Motosiklet, Ters Şerit, Trafik Kaza, Tokat, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta bir motosiklet sürücüsü kilometrelerce ters şeritte ilerleyerek ölüme davetiye çıkardı. Diğer araçlara aldırış etmeksizin ilerleyen ve trafikte güvenlik sorunu oluşturan şüpheli sürücü polisler tarafından aranıyor.

Tokat'ta D-100 karayolunda ters şeritte kilometrelerce ilerleyen motosiklet sürücüsü kameraya yansıdı.

Olay, Erbaa-Niksar karayolunda meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen 55 ARM 285 plakalı motosiklet sürücüsü, Erbaa yönünden Niksar istikametine ters şeritten ilerledi.

Ölümü böyle çağırdı! Kilometrelerce ters şeritte ilerledi - 1. Resim

ALDIRIŞ ETMEDEN İLERMEYE DEVAM ETTİ 

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletin, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ters şeritte ilerlediği anlar kaydedildi.

Ölümü böyle çağırdı! Kilometrelerce ters şeritte ilerledi - 2. Resim

ŞÜPHELİ SÜRÜCÜ ARANIYOR 

Tehlikeli yolculuğun uzun süre devam ettiği, sürücünün zaman zaman hızını artırdığı anlar dikkat çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından vatandaşlar duruma tepki gösterirken, polis ekiplerinin sürücüyü yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Savaş en sert dönemine girdi! Siviller perişan oldu, 1 ayda 2 bin 600 çatışma gerçekleştiMühimmat deposu patladı! 6 Lübnan askeri hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bodrum'da hareketsiz şekilde sahile vurdu! Turistler şaşkın ifadelerle izledi - YaşamBodrum'da sahile vurdu! Turistler şaşkın ifadelerle izlediHatice Kübra Tok’a dualarla veda! 101 yıllık ömrünü şehadetle noktaladı - YaşamHatice Kübra Tok’a dualarla veda! 101 yıllık ömrünü şehadetle noktaladıİstanbul'da "indirim" izdihamı! Kepenkleri yumrukladılar - Yaşamİstanbul'da "indirim" izdihamı!Bozkırın ortasında adeta bir vaha! Sıcaktan bunalanlar buraya akın ediyor - YaşamBozkırın ortasında adeta bir vaha! Bunalanlar akın ediyorArt arda ölümler yaşanmıştı! 1 milyona yakın keklik doğaya salındı - YaşamArt arda ölümler yaşanmıştı! 1 milyona yakın keklik doğaya salındıManyas Gölü'nde korkutan görüntü! Toplu balık ölümleri yaşandı - YaşamManyas Gölü'nde korkutan görüntü!
Sonraki Haber Yükleniyor...