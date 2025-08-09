Ölümü böyle çağırdı! Kilometrelerce ters şeritte ilerledi
Tokat'ta bir motosiklet sürücüsü kilometrelerce ters şeritte ilerleyerek ölüme davetiye çıkardı. Diğer araçlara aldırış etmeksizin ilerleyen ve trafikte güvenlik sorunu oluşturan şüpheli sürücü polisler tarafından aranıyor.
Tokat'ta D-100 karayolunda ters şeritte kilometrelerce ilerleyen motosiklet sürücüsü kameraya yansıdı.
Olay, Erbaa-Niksar karayolunda meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen 55 ARM 285 plakalı motosiklet sürücüsü, Erbaa yönünden Niksar istikametine ters şeritten ilerledi.
ALDIRIŞ ETMEDEN İLERMEYE DEVAM ETTİ
Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletin, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ters şeritte ilerlediği anlar kaydedildi.
ŞÜPHELİ SÜRÜCÜ ARANIYOR
Tehlikeli yolculuğun uzun süre devam ettiği, sürücünün zaman zaman hızını artırdığı anlar dikkat çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından vatandaşlar duruma tepki gösterirken, polis ekiplerinin sürücüyü yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.
